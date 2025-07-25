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Разрушают фундамент, забивают почву и губят растения: какие деревья не стоит даже приближать к участку

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3:14
Садоводство

Некоторые деревья, которые часто высаживаются по незнанию возле домов, приусадебных участков и в садах, на самом деле могут нанести серьёзный вред. Поверхностная корневая система, избыточная тень, опасность падения и даже влияние на здоровье — всё это делает такие посадки опасными и неразумными.

Берёза повислая KR 04
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Берёза повислая KR 04

Чем опасны крупные деревья возле дома

  • Корни деревьев активно разрастаются в стороны, разрушая дорожки, подземные коммуникации и даже фундаменты зданий.

  • Листва, опадая, подкисляет почву, усложняя уход за участком и снижая плодородие.

  • Массивные кроны затеняют территорию, препятствуя проникновению солнечного света. Это повышает влажность у строений, создавая благоприятную среду для грибка и плесени.

  • В грозу высокие деревья могут привлекать молнии, создавая дополнительный риск.

  • Смолистые породы отличаются высокой пожароопасностью.

  • Некоторые виды влияют на микроклимат участка, ухудшая условия для других растений.

Какие деревья не стоит сажать

Ель и сосна

Несмотря на полезные свойства хвои, такие как выделение фитонцидов, хвойные деревья не подходят для посадки возле дома. Эфирные масла, содержащиеся в воздухе рядом с деревьями, могут вызывать недомогание у людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, корневая система елей разрушает фундамент, а древесина подвержена возгоранию.

Осина

Быстро разрастается за счёт корневых отпрысков, захватывая участок. Образует густую тень, угнетает соседние растения, повышает влажность. Может вызывать аллергические реакции в период цветения. Требует постоянного контроля из-за агрессивного распространения.

Берёза

Активно вытягивает влагу из почвы, препятствуя росту других растений. Корневая система разветвлённая и мощная, а крона создаёт плотную тень. Существует мнение о неблагоприятном влиянии берёзы на женское здоровье, особенно при длительном соседстве.

Тополь

Корневая система способна повредить фундамент. Древесина хрупкая, а ствол часто бывает полым — это делает дерево опасным при сильном ветре. Весенний пух вызывает аллергию и засоряет участок, ухудшая санитарное состояние.

Грецкий орех

Быстрорастущее дерево с широкой кроной и тяжёлыми плодами. Опавшие орехи представляют риск травм. Фундамент и дорожки могут пострадать от корней. Под деревом невозможно разместить мебель или организовать детскую зону.

Почему стоит отказаться от таких посадок

  • Повышенный риск аварий при падении ветвей или всего дерева.

  • Проблемы с соседними растениями из-за вытеснения и угнетения.

  • Постоянная необходимость в обрезке, удалении поросли и уборке территории.

  • Потенциальный вред для здоровья жителей участка.

  • Дополнительные расходы на ремонт, вырубку и профилактику.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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