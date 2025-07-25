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Если растёт у забора — бей тревогу: что делать, если вы нашли американский клён

Ясенелистный клён признан инвазивным растением и угрожает экосистемам
3:08
Садоводство

Ясенелистный клён — инвазивное растение из Северной Америки, активно распространившееся по территории России. Его трудно распознать сразу, он кажется обычным деревом, но на деле представляет угрозу для экосистем, здоровья и даже городской инфраструктуры.

американский клен
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
американский клен

Агрессивное распространение

После завоза в Россию в декоративных целях клён стал выходить за пределы парков и оранжерей. Отсутствие естественных врагов, способных контролировать его рост, позволило растению стремительно занять поймы рек, заброшенные участки, обочины дорог и городские дворы.

Корневая система уходит в глубину на 2-4 метра, что делает выкорчевку практически бесполезной. Разрастание происходит быстро и незаметно: кленовая поросль вытесняет иву, ольху, берёзу и другие аборигенные деревья, образуя плотные заросли.

Биологические признаки

Растение отличается кустовидной формой, в отличие от стройного ствола родственного ясеня. Листья широкие, расположены по 3-5 штук на длинных черешках. За счёт плотного затенения под пологом кроны не выживают местные травы и кустарники.

Экологическая угроза

Клён ясенелистный способен изменять состав воздуха: пыльца вызывает сильные аллергические реакции, особенно в период цветения. Учёные установили, что растение участвует в окислении автомобильных выхлопов, превращая их в более опасные соединения. Древесина при разложении выделяет фитотоксины, угнетающие рост других растений — в том числе собственных побегов.

Хрупкость стволов делает клён потенциально опасным в городах: при сильном ветре деревья часто ломаются и падают, причиняя ущерб имуществу и здоровью.

Отсутствие хозяйственной ценности

Древесина непрочная и не подходит ни для строительства, ни для отопления. Декоративная ценность минимальна, а экологические и санитарные риски — значительны.

Правовой парадокс

Несмотря на включение ясенелистного клёна в Чёрную книгу флоры России, законодательных мер по борьбе с ним не предусмотрено. Более того, за самовольную вырубку дерева предусмотрен штраф от 3 000 до 4 000 рублей для физических лиц. В отличие от борщевика Сосновского, борьба с которым поощряется, клён продолжает распространяться практически бесконтрольно.

Последствия и риски

Быстрое распространение приводит к изменению флористического состава местных сообществ, снижению биоразнообразия и нарушению структуры почв. Под угрозой оказываются прибрежные зоны рек, городские насаждения, луга и опушки.

Дополнительную опасность представляет другой инвазивный вид — канадский золотарник. Он также вытесняет местные кормовые и лекарственные растения, занимая поля и луга.

Уточнения

Клён ясенели́стный или клён америка́нский (лат. Ácer negúndo), — листопадное дерево; вид рода Клён семейства Сапиндовые (ранее вид относили к семейству Клёновые, которое сейчас рассматривается как триба подсемейства Конскокаштановые семейства Сапиндовые).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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