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Огурцы мстят за плохое соседство — с этими культурами их сажать нельзя

Полив тёплой водой и защита от ветра снижают горечь огурцов
2:26
Садоводство

Многие дачники замечают: вроде и поливал огурцы исправно, а вкус всё равно с горчинкой. В чём дело? Оказывается, главная причина вовсе не в поливе.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Что заставляет огурцы "обижаться"

Главный виновник — кукурбитацин. Это вещество появляется в кожуре и придаёт плодам горечь. Оно вырабатывается в ответ на стресс, а значит — дело в условиях, в которых растёт растение.

И вот тут большинство садоводов допускают ошибку: сажают огурцы в местах, где днём палит солнце, а ночью продувает холодный ветер. Именно такие перепады температур провоцируют стресс, и, как следствие, горький вкус.

Тепло, но не жарко — вот что любят огурцы

Чтобы не "огорчать" огурцы, им нужно подобрать правильное место:

  • без сквозняков,

  • с рассеянным солнечным светом,

  • с устойчивой температурой днём и ночью.

Часто садоводы недооценивают влияние места посадки. Но именно оно становится причиной того, что даже при хорошем уходе огурцы получаются неприятными на вкус.

Другие ошибки, которые усиливают горечь

Кроме резких температурных колебаний, есть ещё несколько факторов, провоцирующих выработку кукурбитацина:

  • Тесная посадка. Когда растениям не хватает пространства, они начинают конкурировать за свет, влагу и питание. Это вызывает стресс, и — опять же — горечь.

  • Соседство с неподходящими культурами. Картофель, пряные травы и некоторые другие растения могут угнетать рост огурцов.

  • Полив холодной водой. Корни огурцов очень чувствительны к температуре. Переохлаждение — прямой путь к горьким плодам.

  • Попадание воды на листья. Это создаёт благоприятную среду для болезней и тоже нарушает гармонию в росте.

Как избежать горечи

Вот несколько простых рекомендаций:

  • Поливайте только под корень, используя тёплую, отстоянную воду.

  • Уделите внимание сорту: современные гибриды менее склонны к накоплению горечи.

  • Сажайте огурцы на просторном, защищённом участке.

  • Избегайте близкого соседства с агрессивными культурами.

А если горечь всё-таки проявилась — просто срежьте кожуру. Именно в ней накапливается основное количество кукурбитацина.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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