Размножение крыжовника отводками: метод, который не требует ни лопаты, ни усилий

Крыжовник — один из самых благодарных кустарников на участке. Он плодоносит даже при минимальном уходе и даёт щедрый урожай. Но как быстро и без лишней мороки увеличить число кустов, чтобы собрать вдвое больше ягод?
Один из самых простых и эффективных способов — это размножение отводками. Метод проверен временем, не требует опыта и подходит даже для новичков.
Ничего сложного:
крепкий материнский куст,
немного перегноя,
вода,
и чуточку терпения.
Инструменты? Лопата и что-нибудь для фиксации побега к земле — например, проволока или шпильки.
Весной или в начале лета, когда побеги ещё гибкие, выбирают молодой однолетний побег, растущий близко к почве. Его аккуратно пригибают к земле, не отрывая от основного куста, и фиксируют в небольшом углублении. Землю в этом месте стоит предварительно взрыхлить и добавить перегной — это ускорит образование корней.
Затем побег присыпают землёй, оставляя верхушку снаружи. Главное — не забыть регулярно поливать, особенно в первые недели. Земля должна быть влажной, но не мокрой, иначе может начаться гниение.
К осени на заглублённой части побега появляются собственные корни. Весной следом молодое растение можно аккуратно отделить от материнского куста и пересадить на постоянное место.
"Такой способ хорош тем, что сохраняет сортовые свойства растения", — отмечает корреспондент Белновости. Новые кусты будут такими же урожайными и стойкими к болезням, как исходный.
Если у вас тяжёлая глинистая почва — подсыпьте в яму песка. Это улучшит воздухообмен, а значит, и укоренение. После пересадки молодой кустик нужно защитить от палящего солнца и не переливать.
Кстати, этот способ работает не только с крыжовником. Так же успешно можно размножать смородину и другие ягодные кустарники.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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