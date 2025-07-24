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Размножение крыжовника отводками: метод, который не требует ни лопаты, ни усилий

Размножение крыжовника отводками сохраняет сорт и урожайность
2:10
Садоводство

Крыжовник — один из самых благодарных кустарников на участке. Он плодоносит даже при минимальном уходе и даёт щедрый урожай. Но как быстро и без лишней мороки увеличить число кустов, чтобы собрать вдвое больше ягод?

Крыжовник
Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Один из самых простых и эффективных способов — это размножение отводками. Метод проверен временем, не требует опыта и подходит даже для новичков.

Что потребуется

Ничего сложного:

  • крепкий материнский куст,

  • немного перегноя,

  • вода,

  • и чуточку терпения.

Инструменты? Лопата и что-нибудь для фиксации побега к земле — например, проволока или шпильки.

Суть метода

Весной или в начале лета, когда побеги ещё гибкие, выбирают молодой однолетний побег, растущий близко к почве. Его аккуратно пригибают к земле, не отрывая от основного куста, и фиксируют в небольшом углублении. Землю в этом месте стоит предварительно взрыхлить и добавить перегной — это ускорит образование корней.

Затем побег присыпают землёй, оставляя верхушку снаружи. Главное — не забыть регулярно поливать, особенно в первые недели. Земля должна быть влажной, но не мокрой, иначе может начаться гниение.

Что дальше

К осени на заглублённой части побега появляются собственные корни. Весной следом молодое растение можно аккуратно отделить от материнского куста и пересадить на постоянное место.

"Такой способ хорош тем, что сохраняет сортовые свойства растения", — отмечает корреспондент Белновости. Новые кусты будут такими же урожайными и стойкими к болезням, как исходный.

Маленькие хитрости

Если у вас тяжёлая глинистая почва — подсыпьте в яму песка. Это улучшит воздухообмен, а значит, и укоренение. После пересадки молодой кустик нужно защитить от палящего солнца и не переливать.

Кстати, этот способ работает не только с крыжовником. Так же успешно можно размножать смородину и другие ягодные кустарники.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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