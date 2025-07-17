Возродите старые яблони: как обрезка за один сезон вернёт им молодость

Как обрезать старую яблоню и вернуть ей плодовитость

3:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Старые яблони, хотя и имеют свою историю, иногда начинают плодоносить менее активно и теряют свою привлекательность. Однако с помощью правильной обрезки можно вернуть им молодость и повысить урожайность всего за один сезон. В этой статье мы расскажем о том, как правильно обрезать старую яблоню и что необходимо учесть для успешного восстановления дерева.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Больная яблоня

Почему обрезка важна?

Обрезка — это не просто косметическая процедура для яблони. Это один из основных агрономических приемов, который помогает:

Улучшить освещение: обрезка позволяет солнечному свету лучше проникать в ветви, что способствует развитию новых побегов и улучшению фотосинтеза.

Укрепить здоровье дерева: удаление старых, больных или поврежденных веток помогает предотвратить распространение вредителей и заболеваний.

Увеличить урожайность: на молодых и здоровых побегах формируются плоды, поэтому обрезка стимулирует появление новых, продуктивных веток.

Когда лучше обрезать яблоню?

Наилучшее время для обрезки яблони — ранняя весна, перед началом активного сокодвижения. Важно выполнить обрезку до цветения, чтобы минимизировать стресс для дерева. Если вы пропустили весеннюю обрезку, вы можете сделать это в конце лета или ранней осенью, но не позже, чем за месяц до начала заморозков.

Как обрезать старую яблоню?

Оценка состояния дерева

Прежде чем начинать обрезку, внимательно осмотрите вашу яблоню. Обратите внимание на:

Состояние ствола и веток (ищите трещины, раны и гниение).

Положение ветвей (определите, какие из них пересекаются, мешают друг другу или растут внутрь кроны).

Уровень освещенности (обратите внимание, хватает ли свету нижним ветвям).

Инструменты

Для обрезки вам понадобятся:

Острые секаторы (для небольших веток до 2 см в диаметре).

Пилы (для более крупных веток).

Прачечный нож или садовые ножницы (для удаления лишних побегов и веток).

Обязательно дезинфицируйте инструменты перед началом работы, чтобы избежать заражения попаданием вредителей и инфекций.

Удаление старых и повреждённых веток

Начните с удаления:

Больных и поврежденных веток.

Слишком старых и неурожайных побегов, а также пересекающихся ветвей.

Нижних веток, которые могут затенять кустарники или траву под деревом.

Формирование кроны

Затем займитесь формированием кроны:

Оставьте 3-5 сильных и здоровых вертикальных веток, которые будут основной частью кроны.

Удалите все остальные побеги, которые растут внутрь кроны или вертикально вниз.

Убедитесь, что крона не слишком загущена — это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха.

Удаление слабых и ненужных побегов

После формирования основной кроны стоит обратить внимание на слабые и ненужные веточки, растущие из основного ствола. Удалите их, чтобы избежать конкуренции за питательные вещества с основными ветвями.

Защита и уход после обрезки

После обрезки используйте садовый вар или особые препараты для замазывания срезов больших веток, чтобы защитить дерево от болезней.

Также важно следить за уровнем влаги в почве, обеспечить регулярный полив, особенно в сухую погоду, и внести удобрения, чтобы помочь яблоне восстановиться и начать плодоносить.

Обрезка старой яблони — это важный шаг к возрождению её здоровья и продуктивности. Если вы проведете эту процедуру правильно, всего за один сезон сможете вернуть вашему дереву силу и красоту, а также значительно увеличить урожай.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

