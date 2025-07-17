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Трудности с цветением георгинов? Устраните эти три ошибки и наслаждайтесь их красотой

Почему ваши георгины не цветут
2:53
Садоводство » Цветы

Георгины — это одни из самых ярких и эффектных цветов, которые могут радовать глаз на дачном участке с середины лета до первых заморозков. Их многообразие форм, размеров и оттенков делает их любимцами многих садоводов. Однако что делать, если ваши георгины не цветут, несмотря на все усилия? 

Георгины
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Георгины

Ошибка 1: Неправильное освещение

Георгины — это светолюбивые растения, которым необходимо не менее 6-8 часов солнечного света в день. Если их размещают в тени или полутени, они могут не только плохо расти, но и вообще не зацвести. Поэтому, если вы заметили, что ваши георгины не цветут, проверьте, достаточно ли солнца они получают.

Решение:

Выберите для георгинов солнечное место, где они смогут наслаждаться ярким светом в течение дня. Если ваш участок тенистый, подумайте о перемещении растений или добавлении солнечного света с помощью отражающих поверхностей.

Ошибка 2: Нехватка или избыток питательных веществ

Георгины требуют регулярного внесения удобрений. Недостаток необходимых питательных веществ, таких как азот, фосфор и potassium, может привести к тому, что растения не будут цвести или покажут лишь слабое цветение. Однако и избыток удобрений может нанести вред, вызывая активный рост листвы в ущерб цветам.

Решение:

Используйте качественные удобрения, специальные для георгинов, и следите за дозировкой. Рекомендуется вносить удобрения в период активного роста, а первые цветы могут появиться при правильных условиях и уходе.

Ошибка 3: Неправильный полив

Георгины нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркие периоды. Однако переувлажнение может привести к гниению корней, а недостаток влаги — к замедлению роста и отсутствию цветения. Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что садоводы поливают георгины слишком редко, полагая, что они не требуют особого внимания.

Решение:

Обеспечьте регулярный полив, особенно в жаркие дни, но следите за тем, чтобы почва не была слишком влажной. Лучше всего поливать ранним утром или поздним вечером, чтобы избежать испарения воды на солнце.

Если ваши георгины не цветут, это может быть следствием неправильно выбранного места, недостатка или избытка питания, а также несоответствующего полива. Изучив и исправив эти три ошибки, вы сможете вернуть вашим растениям здоровье и красоту. Не забывайте регулярно проверять свои георгины, обеспечивая им должный уход, и вскоре ваш участок заиграет многими яркими цветами!

Уточнения

Георги́на также — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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