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Летнее время без ос: два простых ингредиента, которые спасут ваш пикник

Метод против ос: огурец и фольга
2:28
Садоводство » Советы

Летние дни на свежем воздухе — это время для наслаждения солнцем, готовки на гриле и приятных бесед с близкими. Однако такие моменты могут испортить непрошенные гости — осы. Как можно избавиться от них, не прибегая к химическим средствам? Один из самых удивительных и эффективных методов — использование обычного огурца и алюминиевой фольги. 

Гнездо ос
Фото: commons.wikimedia.org by Soebe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гнездо ос

Как действует метод

Ингредиенты

Для этого метода вам понадобятся всего лишь два ингредиента:

  • Свежий огурец
  • Алюминиевая фольга

Применение

Использовать данный метод очень просто:

  • Нарежьте свежий огурец на тонкие ломтики.
  • Положите ломтики на алюминиевую фольгу: это может быть либо обычная бытовая фольга, либо алюминиевая форма для выпечки.
  • Установите фольгу с огуречными ломтиками на подоконник или в другое место, где вы хотите отпугнуть ос.

Когда огурцы высохнут, просто замените их на свежие. Это простое действие поможет вам создать барьер против любопытных насекомых.

Почему этот метод работает?

Всё дело в химическом составе огурца. Он содержит аскорбиновую кислоту, известную как витамин C, которая выделяет горьковатый запах. Этот аромат для человека почти неощутим, но многие насекомые, включая ос, стараются избегать его. 

Когда огурец соприкасается с алюминием, происходят химические реакции, что усиливает репеллентный эффект. Алюминиевая фольга отражает свет, что также может сбивать ос с толку, поскольку они ориентируются по свету. Блеск алюминия может помешать им находить определенную территорию, и они будут обходить это место стороной.

Преимущества использования метода

  • Экологичность: использование огурца и фольги безопасно для природы и окружающей среды.
  • Бюджетность: эти ингредиенты доступны и дешевые, что делает метод экономически выгодным.
  • Простота: метод не требует специальных знаний или подготовки, легко применим в любой момент.

Если вы хотите наслаждаться летними днями на улице без беспокойства о нашествии ос, используйте этот простой и эффективный метод с огурцом и алюминиевой фольгой. Этот натуральный способ поможет вам расслабиться и провести незабываемое время с друзьями и семьёй под открытым небом

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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