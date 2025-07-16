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Настоящая борьба с муравьями: всего 2 ингредиента для спасения вашего участка

Как избавиться от муравейников во дворе естественным способом
2:54
Садоводство » Советы

Муравейники — это распространённая проблема для многих садоводов и владельцев частных домов. Хотя муравьи могут быть полезны в саду, часто они становятся причиной беспокойства из-за угрозы детской игре и ухудшения эстетического вида придомовой территории. Если вы хотите избавиться от муравейников, не прибегая к химическим инсектицидам, существует много естественных способов, используя привычные кухонные ингредиенты. 

Муравейник
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Муравейник

Полезные кухонные ингредиенты

Существует множество домашних средств, которые могут помочь в борьбе с муравейниками. Среди них выделяются:

  1. Уксус — его резкий запах и кислотность отпугивают муравьев, заставляя их покинуть своё обиталище. Уксус не убивает муравьев, но они крайне не любят его запах.
  2. Сода — этот безопасный продукт не воспринимается муравьями как угроза. Однако, когда сода попадает в организм муравья, она может оказать на них разрушительное воздействие.

Оба ингредиента могут быть использованы как по отдельности, так и в сочетании, создавая мощную смесь для борьбы с муравьями.

Способы применения уксуса и соды

Комбинированный метод

Этот способ основан на химической реакции между уксусом и содой, которая помогает разрушить муравейник. Для этого:

  • Смешайте уксус и соду в равных пропорциях. 
  • Получившуюся массу вылейте в муравейник. Эта реакция создаёт газ, который разрушает туннели под землёй, тем самым уничтожая дом муравьёв.

Основная цель этого метода — не убить муравьев, а уничтожить их муравейник. После этого, вероятнее всего, муравьи будут искать новое место для гнезда.

Уксусный раствор

Если вы решите использовать уксус отдельно, то:

  • Приготовьте раствор: смешайте 1 чашку уксуса с 3 чашками воды.
  • Равномерно распылите этот раствор на муравейник. Запах уксуса будет иметь большой эффект и оставит муравьев без жилья.

Сода с сахаром

Когда сода используется одна, она может не оказать должного эффекта, так как муравьи её игнорируют. Однако в сочетании с чем-то сладким, например, с сахаром, она становится эффективной:

  • Смешайте равные части соды и сахара (порошковый сахар подойдёт лучше всего).
  • Разложите эту смесь на мелкой тарелке рядом с известным маршрутом движений муравьев. Муравьи принесут эту смесь в колонию, что поможет значительно уменьшить их численность.

Дополнительные советы

Несмотря на использование этих домашних средств, можно добавить немного мыла для посуды в смесь уксуса и соды, чтобы усилить эффект. Это поможет закрепить раствор на поверхности и сделает его более эффективным.

Уточнения

Мураве́йник (муравьи́ное гнездо́) — название гнезда муравьёв, которое, как правило, заметно своей надземной частью, представляющей собой кучу из кусочков листьев, хвои, веточек и земли (является надземной частью муравьиного гнезда, которое состоит из сложной системы ходов и миниатюрных сооружений).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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