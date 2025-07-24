Туя в беде: как спасти хвойную красавицу от солнца и вредителей

Пожелтение хвои у туи — тревожный сигнал, указывающий на нарушения в условиях выращивания или здоровье растения. Причины могут быть самыми разными: от погодных факторов до насекомых и грибковых инфекций. Своевременное определение источника проблемы и правильные действия помогут сохранить декоративность хвойного куста.
Наиболее частая причина — весенние ожоги. В конце зимы или ранней весной солнце уже активно, тогда как корни остаются в холодной почве и не подают влагу к хвое. Это приводит к её обезвоживанию и пожелтению, особенно на южной и юго-западной стороне кроны.
Паутинный клещ и минирующая моль высасывают соки из хвои, нарушая питание и провоцируя её усыхание. Повреждения чаще всего заметны с внутренней части растения, что делает проблему трудно обнаруживаемой на раннем этапе.
Болезни вроде шютте или фитофтороза проявляются побурением, пожелтением и опаданием хвои. Высокая влажность, плохая вентиляция и загущенные посадки создают идеальные условия для развития патогенов.
Как недостаток, так и избыток влаги могут нанести ущерб. Засуха приводит к иссушению корней, а переувлажнение вызывает их гниение. В обоих случаях растение испытывает дефицит питания и начинает терять окраску.
Тяжёлые глинистые грунты без дренажа задерживают воду и мешают аэрации корней. Кроме того, открытые участки, подверженные сильным ветрам, увеличивают испарение и повышают стресс у растения.
Недостаток магния и железа приводит к хлорозу — изменению цвета хвои. Бедные на микроэлементы почвы особенно часто вызывают подобные симптомы у туи.
Для профилактики весенних ожогов используют укрытие из агроткани или мешковины, особенно на открытых участках. Весной проводят санитарную обрезку повреждённых ветвей.
При наличии признаков заражения применяются инсектициды (от насекомых) и акарициды (против клещей). Обработку проводят в сухую безветренную погоду, строго по инструкции.
Борьба с грибковыми болезнями
Используются фунгициды на основе меди или системные препараты. Поражённые участки аккуратно удаляются и сжигаются, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Необходимо организовать умеренный, но регулярный полив с обязательным контролем влажности почвы. При застое воды вносят дренажные компоненты: песок, щебень или перлит.
Для повышения воздухопроницаемости и питательности в посадочную зону добавляют компост и песок. Это особенно важно при выращивании туи на плотных глинистых участках.
Применяются комплексные удобрения для хвойных растений с содержанием азота, калия, магния и микроэлементов. Подкормки вносятся в соответствии с фазой роста и сезоном.
Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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