Туя в беде: как спасти хвойную красавицу от солнца и вредителей

Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пожелтение хвои у туи — тревожный сигнал, указывающий на нарушения в условиях выращивания или здоровье растения. Причины могут быть самыми разными: от погодных факторов до насекомых и грибковых инфекций. Своевременное определение источника проблемы и правильные действия помогут сохранить декоративность хвойного куста.

Фото: Own work by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Туя

Возможные причины пожелтения туи

1. Солнечные ожоги

Наиболее частая причина — весенние ожоги. В конце зимы или ранней весной солнце уже активно, тогда как корни остаются в холодной почве и не подают влагу к хвое. Это приводит к её обезвоживанию и пожелтению, особенно на южной и юго-западной стороне кроны.

2. Вредители

Паутинный клещ и минирующая моль высасывают соки из хвои, нарушая питание и провоцируя её усыхание. Повреждения чаще всего заметны с внутренней части растения, что делает проблему трудно обнаруживаемой на раннем этапе.

3. Грибковые инфекции

Болезни вроде шютте или фитофтороза проявляются побурением, пожелтением и опаданием хвои. Высокая влажность, плохая вентиляция и загущенные посадки создают идеальные условия для развития патогенов.

4. Ошибки в поливе

Как недостаток, так и избыток влаги могут нанести ущерб. Засуха приводит к иссушению корней, а переувлажнение вызывает их гниение. В обоих случаях растение испытывает дефицит питания и начинает терять окраску.

5. Неподходящая почва

Тяжёлые глинистые грунты без дренажа задерживают воду и мешают аэрации корней. Кроме того, открытые участки, подверженные сильным ветрам, увеличивают испарение и повышают стресс у растения.

6. Нехватка питательных веществ

Недостаток магния и железа приводит к хлорозу — изменению цвета хвои. Бедные на микроэлементы почвы особенно часто вызывают подобные симптомы у туи.

Как помочь растению

Защита от солнца

Для профилактики весенних ожогов используют укрытие из агроткани или мешковины, особенно на открытых участках. Весной проводят санитарную обрезку повреждённых ветвей.

Обработка от вредителей

При наличии признаков заражения применяются инсектициды (от насекомых) и акарициды (против клещей). Обработку проводят в сухую безветренную погоду, строго по инструкции.

Борьба с грибковыми болезнями

Используются фунгициды на основе меди или системные препараты. Поражённые участки аккуратно удаляются и сжигаются, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Корректировка полива

Необходимо организовать умеренный, но регулярный полив с обязательным контролем влажности почвы. При застое воды вносят дренажные компоненты: песок, щебень или перлит.

Улучшение почвы

Для повышения воздухопроницаемости и питательности в посадочную зону добавляют компост и песок. Это особенно важно при выращивании туи на плотных глинистых участках.

Подкормка

Применяются комплексные удобрения для хвойных растений с содержанием азота, калия, магния и микроэлементов. Подкормки вносятся в соответствии с фазой роста и сезоном.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

