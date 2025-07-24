Урожай за урожаем: чем подкормить брокколи для повторного плодоношения

Фосфор и калий продлевают плодоношение брокколи

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие начинающие дачники ошибочно считают, что брокколи перестаёт плодоносить после сбора центрального соцветия. Однако при правильной агротехнике можно получить второй и даже третий урожай — с боковых побегов. Главное условие — грамотно подобранные подкормки и своевременный уход.

Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Брокколи

Условия для стабильного урожая

Брокколи предпочитает плодородные почвы с нейтральной кислотностью. При правильной подготовке грядки растение формирует крепкую розетку и хорошо реагирует на подкормки. Уже с начала вегетации необходимо поддерживать капусту комплексом питательных веществ.

Первая подкормка

На начальных этапах роста применяются:

Нитроаммофоска — 25-30 г на 1 м²;

Минеральные удобрения: Кристалон Универсальный, Новоферт Универсал;

Органика: настой коровяка (1:10), птичий помёт (1:20), травяной настой (крапива, одуванчик и др. — 1:10).

Такие смеси стимулируют активный рост листьев и формирование соцветий.

Подкормка во время плодоношения

На этапе формирования головок брокколи особенно важно усиленное питание фосфором и калием:

Фосфор укрепляет корневую систему, повышает устойчивость к перепадам температуры и стимулирует образование новых побегов.

Калий усиливает иммунитет, влияет на вкус овоща и помогает усвоению других элементов.

Подходящие удобрения:

Диаммофоска,

Кристалон Оранжевый,

Агрикола для капусты,

Суперфосфат,

Сульфат калия.

Дополнительно можно использовать зольный настой: 1 стакан золы на 10 л воды — подкормка не только обогащает почву, но и укрепляет растение.

Как добиться второго урожая

После срезки центральной головки растение направляет силы на боковые побеги. Если продолжать подкормки и полив, эти побеги также дадут полноценные соцветия. Они будут меньше по размеру, но сохранят все вкусовые и полезные свойства.

Важно:

Срезать первую головку аккуратно, не повреждая листья и нижнюю часть стебля.

Поддерживать регулярный полив и рыхление почвы.

Обеспечивать питание каждые 10-14 дней.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

