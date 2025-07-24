Урожай за урожаем: чем подкормить брокколи для повторного плодоношения

Многие начинающие дачники ошибочно считают, что брокколи перестаёт плодоносить после сбора центрального соцветия. Однако при правильной агротехнике можно получить второй и даже третий урожай — с боковых побегов. Главное условие — грамотно подобранные подкормки и своевременный уход.
Брокколи предпочитает плодородные почвы с нейтральной кислотностью. При правильной подготовке грядки растение формирует крепкую розетку и хорошо реагирует на подкормки. Уже с начала вегетации необходимо поддерживать капусту комплексом питательных веществ.
На начальных этапах роста применяются:
Нитроаммофоска — 25-30 г на 1 м²;
Минеральные удобрения: Кристалон Универсальный, Новоферт Универсал;
Органика: настой коровяка (1:10), птичий помёт (1:20), травяной настой (крапива, одуванчик и др. — 1:10).
Такие смеси стимулируют активный рост листьев и формирование соцветий.
На этапе формирования головок брокколи особенно важно усиленное питание фосфором и калием:
Фосфор укрепляет корневую систему, повышает устойчивость к перепадам температуры и стимулирует образование новых побегов.
Калий усиливает иммунитет, влияет на вкус овоща и помогает усвоению других элементов.
Подходящие удобрения:
Диаммофоска,
Кристалон Оранжевый,
Агрикола для капусты,
Суперфосфат,
Сульфат калия.
Дополнительно можно использовать зольный настой: 1 стакан золы на 10 л воды — подкормка не только обогащает почву, но и укрепляет растение.
После срезки центральной головки растение направляет силы на боковые побеги. Если продолжать подкормки и полив, эти побеги также дадут полноценные соцветия. Они будут меньше по размеру, но сохранят все вкусовые и полезные свойства.
Важно:
Срезать первую головку аккуратно, не повреждая листья и нижнюю часть стебля.
Поддерживать регулярный полив и рыхление почвы.
Обеспечивать питание каждые 10-14 дней.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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