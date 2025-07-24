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Урожай за урожаем: чем подкормить брокколи для повторного плодоношения

Фосфор и калий продлевают плодоношение брокколи
2:27
Садоводство

Многие начинающие дачники ошибочно считают, что брокколи перестаёт плодоносить после сбора центрального соцветия. Однако при правильной агротехнике можно получить второй и даже третий урожай — с боковых побегов. Главное условие — грамотно подобранные подкормки и своевременный уход.

Брокколи
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

Условия для стабильного урожая

Брокколи предпочитает плодородные почвы с нейтральной кислотностью. При правильной подготовке грядки растение формирует крепкую розетку и хорошо реагирует на подкормки. Уже с начала вегетации необходимо поддерживать капусту комплексом питательных веществ.

Первая подкормка

На начальных этапах роста применяются:

  • Нитроаммофоска — 25-30 г на 1 м²;

  • Минеральные удобрения: Кристалон Универсальный, Новоферт Универсал;

  • Органика: настой коровяка (1:10), птичий помёт (1:20), травяной настой (крапива, одуванчик и др. — 1:10).

Такие смеси стимулируют активный рост листьев и формирование соцветий.

Подкормка во время плодоношения

На этапе формирования головок брокколи особенно важно усиленное питание фосфором и калием:

  • Фосфор укрепляет корневую систему, повышает устойчивость к перепадам температуры и стимулирует образование новых побегов.

  • Калий усиливает иммунитет, влияет на вкус овоща и помогает усвоению других элементов.

Подходящие удобрения:

  • Диаммофоска,

  • Кристалон Оранжевый,

  • Агрикола для капусты,

  • Суперфосфат,

  • Сульфат калия.

Дополнительно можно использовать зольный настой: 1 стакан золы на 10 л воды — подкормка не только обогащает почву, но и укрепляет растение.

Как добиться второго урожая

После срезки центральной головки растение направляет силы на боковые побеги. Если продолжать подкормки и полив, эти побеги также дадут полноценные соцветия. Они будут меньше по размеру, но сохранят все вкусовые и полезные свойства.

Важно:

  • Срезать первую головку аккуратно, не повреждая листья и нижнюю часть стебля.

  • Поддерживать регулярный полив и рыхление почвы.

  • Обеспечивать питание каждые 10-14 дней.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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