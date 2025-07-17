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Соседи не верили, что оно сработает, а теперь сами обрабатывают свои огурцы этим составом

Агрономы используют перекись водорода для профилактики грибковых болезней у огурцов
4:21
Садоводство

Перекись водорода давно перестала быть исключительно аптечным антисептиком. Многие дачники убедились: она способна стать надёжным помощником и на грядке, особенно при выращивании огурцов. Это простое и доступное средство работает сразу в нескольких направлениях — от профилактики болезней до стимуляции роста.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Однако важно понимать: при неправильном использовании перекись может навредить растениям. Всё дело в концентрации, погодных условиях и способе обработки.

Как перекись помогает огурцам

Огурцы — культура капризная. Они остро реагируют на болезни, вредителей, жару и застой влаги. Перекись водорода помогает справиться с рядом этих проблем:

  • обеззараживает поверхность листьев и корней;

  • предотвращает появление грибковых инфекций;

  • отпугивает некоторых вредителей;

  • стимулирует рост за счёт улучшения аэрации корней и насыщения почвы кислородом.

Раствор на основе перекиси часто используют не только на грядках, но и в теплицах, где риск заражения особенно высок.

Защита от болезней

На перекись водорода нельзя полагаться как на лечение запущенных заболеваний. Зато в роли профилактики она работает стабильно. Особенно хорошо себя показывает против мучнистой росы, бактериоза и корневых гнилей.

Для опрыскивания готовят слабый раствор: 2 столовые ложки 3%-ной перекиси разводят в 1 литре воды. Обрабатывают листья с обеих сторон, уделяя внимание нижней части, где чаще всего скрываются первые признаки заболеваний.

Процедуру лучше проводить в безветренную погоду, рано утром или после захода солнца. В жару перекись может вызвать ожоги.

Борьба с вредителями

Перекись также помогает в борьбе с тлёй, паутинным клещом и другими мелкими насекомыми. Чтобы усилить эффект, её сочетают с сахаром и мылом — так раствор лучше прилипает к листьям и становится более привлекательным для вредителей, которые затем погибают от действия активных веществ.

Рецепт рабочей смеси:

  • 2 литра воды;

  • 100 мл перекиси;

  • 100 г сахара;

  • 30 г хозяйственного мыла.

Все ингредиенты тщательно перемешивают и опрыскивают растения. Эффект заметен уже после двух обработок.

Стимуляция роста

Перекись активно насыщает почву кислородом, улучшая дыхание корней и ускоряя усвоение питательных веществ. Кроме того, она помогает бороться с застоем воды и плесенью в прикорневой зоне.

Для стимуляции роста зелёной массы используют следующий раствор: 20 чайных ложек 3%-ной перекиси на ведро воды (10 л). Под каждый куст выливают около 0,5 литра раствора, желательно — утром или вечером.

Эта процедура способствует формированию новых побегов и увеличивает скорость роста куста. Но важно не повторять полив слишком часто — раз в 10-14 дней вполне достаточно.

Меры предосторожности

Несмотря на свою эффективность, перекись — это активное вещество. Злоупотребление или неправильное разведение может обернуться ожогами у растений или нарушением микрофлоры почвы.

Вот что стоит запомнить:

  • Не обрабатывайте растения в солнечную погоду.

  • Не превышайте дозировку: высокая концентрация — это не "лучше", а "опасно".

  • После опрыскивания желательно промыть листья чистой водой, особенно в теплицах.

  • Храните растворы не более суток — со временем перекись теряет активность.

И, конечно, не забывайте о собственной безопасности. При работе с перекисью желательно надевать перчатки и избегать попадания раствора в глаза.

Перекись водорода — недорогой и универсальный помощник, если использовать её с умом. Она не заменяет подкормки или основную защиту растений, но отлично работает как вспомогательное средство. А значит, может стать частью разумной схемы ухода за огурцами, особенно если вы хотите обойтись без химии.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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