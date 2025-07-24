Погоде назло: как заставить томаты краснеть даже в холодное лето

Созревание томатов на кусте зависит от множества факторов — освещённости, температуры и питания. Не на все из них можно повлиять. Однако существуют проверенные методы, которые помогают ускорить налив и покраснение плодов даже при неблагоприятной погоде.
Задержка с покраснением часто возникает в условиях:
пониженных ночных температур;
слабого солнечного света;
нехватки питательных веществ в почве.
Поскольку на освещение и климат огородник повлиять не может, стоит уделить внимание тому, что ещё поддаётся контролю — питанию.
Для ускорения созревания помидоров используется древесная зола. Это натуральное удобрение помогает:
укрепить корневую систему растений;
стимулировать обменные процессы;
активизировать налив и окрашивание плодов.
Взять 1 стакан древесной золы.
Растворить его в 5 литрах воды.
Оставить на 24 часа для настаивания.
Поливать настоем под корень каждого куста.
Процедуру проводят 1-2 раза в неделю в сухую погоду. Дополнительное рыхление почвы после полива помогает питательным веществам быстрее проникнуть к корням.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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