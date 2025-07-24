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Погоде назло: как заставить томаты краснеть даже в холодное лето

Стакан золы на 5 литров воды ускоряет созревание помидоров
Садоводство

Созревание томатов на кусте зависит от множества факторов — освещённости, температуры и питания. Не на все из них можно повлиять. Однако существуют проверенные методы, которые помогают ускорить налив и покраснение плодов даже при неблагоприятной погоде.

Томат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томат

Почему томаты созревают медленно

Задержка с покраснением часто возникает в условиях:

  • пониженных ночных температур;

  • слабого солнечного света;

  • нехватки питательных веществ в почве.

Поскольку на освещение и климат огородник повлиять не может, стоит уделить внимание тому, что ещё поддаётся контролю — питанию.

Простое средство для стимуляции налива томатов

Для ускорения созревания помидоров используется древесная зола. Это натуральное удобрение помогает:

  • укрепить корневую систему растений;

  • стимулировать обменные процессы;

  • активизировать налив и окрашивание плодов.

Как приготовить раствор

  1. Взять 1 стакан древесной золы.

  2. Растворить его в 5 литрах воды.

  3. Оставить на 24 часа для настаивания.

  4. Поливать настоем под корень каждого куста.

Процедуру проводят 1-2 раза в неделю в сухую погоду. Дополнительное рыхление почвы после полива помогает питательным веществам быстрее проникнуть к корням.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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