Запах резкий, эффект мощный: средство, которое надолго отпугивает вредителей и лечит почву

Агрономы подтвердили эффективность настоя луковой шелухи против тли и клеща

3:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обычно луковую шелуху отправляют в мусор, не задумываясь. А зря. Этот, казалось бы, бесполезный "мусор" на деле — мощный природный помощник в борьбе за здоровье растений. Настои на основе шелухи успешно применяются как средство защиты от вредителей, как удобрение и как профилактика болезней.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Многие садоводы уверены: настой из луковой шелухи ничем не хуже готовых препаратов, особенно когда речь идёт о защите от тли, паутинного клеща или грибковых инфекций. К тому же это полностью натуральное, экологичное и бесплатное решение.

Как приготовить полезный настой

Сделать луковый настой под силу каждому. Никаких редких ингредиентов или сложных манипуляций:

Возьмите 1 стакан сухой луковой шелухи;

Залейте её литром кипятка;

Настаивайте в плотно закрытом сосуде 24 часа;

Процедите и используйте по назначению.

Этот настой годится и для опрыскивания растений, и для полива. Главное — использовать его сразу после приготовления, пока раствор насыщен активными веществами.

Против кого работает шелуха

Луковая запарка отлично справляется с рядом проблем:

Тля;

Паутинный клещ;

Белокрылка;

Грибковые инфекции на ранней стадии;

Загнивание корней (в профилактических целях).

Опрыскивать стоит как садовые, так и комнатные растения. Особое внимание — нижней стороне листьев: именно там чаще всего прячутся вредители.

После обработки желательно через сутки промыть листья чистой водой — особенно если растение стоит в помещении. Это предотвращает накопление эфирных остатков и улучшает фотосинтез.

Подкормка и стимуляция роста

Но шелуха полезна не только как защита. Её настой можно использовать в качестве мягкого удобрения. В нём содержатся калий, фосфор, микроэлементы и природные антиоксиданты. Такая подкормка укрепляет иммунитет растений и стимулирует рост.

Особенно хорошо на луковую "подпитку" реагируют:

морковь;

томаты;

огурцы;

капуста;

чеснок.

Рекомендуется проливать грядки раствором раз в 10-14 дней, особенно в период активного роста и формирования плодов. А если листья начали желтеть — обработка настоем шелухи может остановить этот процесс.

Преимущества перед химией

Главное преимущество — экологичность. Луковая шелуха не загрязняет почву, не накапливается в плодах, безопасна для пчёл и полезных насекомых. Это особенно важно для тех, кто выращивает овощи для семьи и хочет свести химическую нагрузку к минимуму.

К тому же такой настой не вызывает привыкания у вредителей, как это бывает с промышленными препаратами. Использовать его можно регулярно — и с профилактической, и с лечебной целью.

Что стоит помнить

Несмотря на всю пользу, не стоит рассчитывать, что настой из шелухи решит все проблемы на участке. Это поддерживающее средство, а не "чудо-панацея". Его эффективность максимальна на ранних стадиях заражения или при регулярном применении в качестве профилактики.

Хранить готовый настой не рекомендуется — через пару дней он теряет свои свойства. Лучше делать свежий перед каждой обработкой.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales).

