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Эта привычка работает в июне, но в августе превращает перец в сплошную ботву

Агрономы предостерегают от использования азота при подкормке перцев в августе
3:23
Садоводство

Август — месяц, когда кажется, что дело идёт к финалу: плоды висят, кусты зелёные, полив отлажен. Но именно в этот период садоводы чаще всего совершают ошибки, которые сводят на нет всё, что было сделано весной и летом. Перец, несмотря на внешнюю силу и неприхотливость, в августе становится особенно уязвим.

Перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перец

Неудивительно, что даже опытные дачники допускают промахи. Некоторые привычки, полезные в июне или июле, в августе работают уже во вред.

Ошибка — азот по привычке

Многие продолжают подкармливать перцы тем же составом, что и раньше — с преобладанием азота. Это удобрение отлично работает в фазе активного роста, когда растению нужно нарастить зелёную массу. Но в августе приоритеты меняются.

Азот в этот период вызывает бурный рост новых побегов и листвы. В результате силы у растения уходят не на дозревание плодов, а на создание зелени. Итог — замедление созревания, мельчание перцев, ухудшение вкуса и даже риск, что часть урожая не успеет вызреть до похолодания.

Если перец продолжает получать "азотную подпитку", он начинает буквально "жировать": становится пышным, но плоды — запоздалыми и водянистыми.

Что делать вместо этого

В августе растению нужен не рост, а укрепление. Подкормки следует перестроить: минимум азота, максимум фосфора и калия. Именно они способствуют наливу и полноценному вызреванию плодов, укрепляют стенки и повышают концентрацию сахаров.

Оптимальное соотношение для августовской подкормки: 1 часть азота, 3 части фосфора и 3 части калия. Такие пропорции позволяют растению завершить сезон грамотно: без истощения и с хорошим вкусом у плодов.

Особенно хорошо работает зольный настой или минеральные комплексы, где акцент сделан на калий и фосфор. Их можно вносить под корень или использовать для внекорневых опрыскиваний — по листу, рано утром или вечером.

На что ещё обратить внимание

Август нередко бывает жарким, но при этом с холодными ночами. Такие перепады вызывают стресс, поэтому важно следить за состоянием листьев. Если они начали желтеть и сохнуть — это не всегда признак болезни. Часто это сигнал: "я задыхаюсь" или "мне не хватает питания".

Полив должен быть умеренным, но регулярным. Перцы не любят как засуху, так и переувлажнение. Особенно осторожно стоит относиться к поливу в пасмурные дни — избыток влаги может вызвать гниение корней и загнивание завязей.

И ещё одно: не забывайте про санитарную обрезку. Удаляйте слабые, повреждённые или загущающие побеги — это улучшит проветриваемость куста и направит питание к плодам, а не к бесполезной листве.

Август — месяц, когда перцы особенно нуждаются в грамотном подходе. Полив, освещение, подкормки и обрезка — всё это должно быть отрегулировано с учётом того, что растение завершает сезон. И главная ошибка — продолжать ухаживать за ним по "летней схеме", не учитывая смену фазы роста.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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