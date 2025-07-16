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Профессионалы на помощь: когда стоит звать специалистов по борьбе с муравьями

Как избавиться от муравьёв на кухне
2:53
Садоводство » Советы

Муравьи на кухне могут стать настоящей проблемой. Они не только загрязняют пространство, но и могут заразить еду. Если вы столкнулись с нашедшимися муравьями на своей кухне, не отчаивайтесь — есть несколько проверенных методов, как с ними справиться. 

муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
муравей

Понимание проблемы

Муравьи в кухне, как правило, к остаткам пищи и крошкам. Они могут появиться из-за незакрытых контейнеров с продуктами или из-за пролитых жидкостей. Поэтому для начала важно понять, почему они попадают в ваше пространство.

Причины появления муравьев:

  • Продовольственные крошки и остатки пищи;
  • Протечки и доступ к источникам воды;
  • Неправильное хранение продуктов.

Подготовка места

Перед тем как применять какие-либо средства, необходимо произвести генеральную уборку на кухне:

  • Уберите все остатки пищи: протрите поверхности столов, очистите кухонные шкафы и полы.
  • Закройте все продукты: храните еду в герметичных контейнерах, особенно сладости и выпечку, которые привлекают муравьев.
  • Найдите и устраните источники воды: убедитесь, что нет протечек, а все поверхности сухие.

Использование приманок

Для эффективной борьбы с муравьями важно не просто уничтожить видимых особей, но и избавиться от их колонии. 

Как правильно выбрать приманку:

  • Борная кислота или борокс: эти вещества используются в приманках для муравьев. Они безопасны для применения в домашних условиях и эффективны при правильном использовании. Следуйте инструкциям на упаковке.
  • Не убивайте муравьев рядом с приманкой: разрешите им унести яд обратно в колонию, что приведет к уничтожению всех муравьев.

Советы по применению приманки:

  • Оставьте приманку на месте как минимум на 7 дней.
  • Разместите приманки в местах, где вы заметили наибольшее количество муравьев.

Профессиональная помощь

Если самостоятельные попытки не принесли результатов, возможно, стоит обратиться к специалистам по борьбе с вредителями. Они помогут определить вид муравьев и предложат наиболее эффективные методы борьбы.

Превентивные меры

Чтобы избежать повторного появления муравьев, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Регулярно убирайте на кухне: поддерживайте порядок, убирать крошки и остатки пищи.
  • Следите за состоянием упаковок продуктов, убедитесь, что они герметично закрыты.
  • Устраните все источники влаги, особенно в труднодоступных местах.

Избавиться от муравьёв на кухне не так сложно, как может показаться на первый взгляд. С помощью простых методов уборки и применения приманок можно эффективно справиться с вредителями. Не забывайте о профилактике, чтобы ваш дом оставался чистым и безопасным!

Уточнения

Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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