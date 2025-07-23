Цветение толстянки — редкость: как добиться чуда, которое сулит богатство

Цветение толстянки — событие редкое и по-настоящему особенное. Говорят, если оно случается, в доме начинается финансовое процветание. Но в реальности увидеть цветущее денежное дерево — большая удача. Хотите, чтобы это произошло у вас? Всё возможно — если соблюдать пять простых правил.
Толстянка (она же Crassula или денежное дерево) начинает цвести не раньше, чем через 5-7 лет после посадки. Так что не торопитесь — молодое растение просто не готово к цветению, даже если выглядит пышным и здоровым.
Совет: дайте растению "созреть" — время тут играет важную роль.
Секрет №1 — горшок не должен быть глубоким. Денежное дерево предпочитает низкие и широкие ёмкости. Это стимулирует развитие корневой системы вширь и улучшает устойчивость растения.
Обязательно: дренаж на дне горшка. Без него застой влаги быстро испортит корни.
Толстянка — суккулент, и избыток воды ей опасен.
Летом: 1 раз в неделю.
Зимой: 1 раз в 14 дней.
Можно опрыскивать, но только утром или вечером — в жару на листьях появляются ожоги.
Чем больше света получает растение, тем выше шанс, что оно зацветёт. Лучшее место — южное окно. Летом можно выносить горшок на балкон или в сад, но приучайте к солнцу постепенно, чтобы листья не сгорели.
Лайфхак: южное солнце — любимое условие толстянки в природе, именно оно запускает процесс цветения.
Толстянка не любит частых пересадок. Достаточно одного раза в два года. При этом важно не нарушать земляной ком — делайте перевалку, а не полную замену грунта.
Новый горшок должен быть всего на 3-5 см шире предыдущего. Простор — это хорошо, но без фанатизма.
Толстя́нка или крассу́ла, красу́ла, или жиря́нка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
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