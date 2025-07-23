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Цветение толстянки — редкость: как добиться чуда, которое сулит богатство

Толстянка цветёт только при достаточном свете и редком поливе
2:14
Садоводство

Цветение толстянки — событие редкое и по-настоящему особенное. Говорят, если оно случается, в доме начинается финансовое процветание. Но в реальности увидеть цветущее денежное дерево — большая удача. Хотите, чтобы это произошло у вас? Всё возможно — если соблюдать пять простых правил.

Толстянка, денежное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстянка, денежное дерево

1. Не ждите чуда раньше времени

Толстянка (она же Crassula или денежное дерево) начинает цвести не раньше, чем через 5-7 лет после посадки. Так что не торопитесь — молодое растение просто не готово к цветению, даже если выглядит пышным и здоровым.

Совет: дайте растению "созреть" — время тут играет важную роль.

2. Выбирайте правильный горшок

Секрет №1 — горшок не должен быть глубоким. Денежное дерево предпочитает низкие и широкие ёмкости. Это стимулирует развитие корневой системы вширь и улучшает устойчивость растения.

Обязательно: дренаж на дне горшка. Без него застой влаги быстро испортит корни.

3. Полив — с умом, а не по привычке

Толстянка — суккулент, и избыток воды ей опасен.

  • Летом: 1 раз в неделю.

  • Зимой: 1 раз в 14 дней.

Можно опрыскивать, но только утром или вечером — в жару на листьях появляются ожоги.

4. Свет — ваш союзник

Чем больше света получает растение, тем выше шанс, что оно зацветёт. Лучшее место — южное окно. Летом можно выносить горшок на балкон или в сад, но приучайте к солнцу постепенно, чтобы листья не сгорели.

Лайфхак: южное солнце — любимое условие толстянки в природе, именно оно запускает процесс цветения.

5. Пересаживать — не чаще, чем раз в два года

Толстянка не любит частых пересадок. Достаточно одного раза в два года. При этом важно не нарушать земляной ком — делайте перевалку, а не полную замену грунта.

Новый горшок должен быть всего на 3-5 см шире предыдущего. Простор — это хорошо, но без фанатизма.

Уточнения

Толстя́нка или крассу́ла, красу́ла, или жиря́нка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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