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Метод двойной выкопки картофеля: урожай увеличится, мелочи не будет

При повторной посадке ботвы картофель дает крупные клубни
2:02
Садоводство

Звучит странно: выкопал картошку, а потом снова посадил… ботву? Но метод двойной выкопки работает — и даёт вполне ощутимые бонусы. Это отличный способ не только продлить сбор урожая, но и избавиться от надоедливой "мелочи".

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

В чём суть метода

Повторная выкопка картофеля — это приём, при котором вы сначала собираете только крупные клубни, а само растение возвращаете обратно в землю. Мелкие картофелины, которые обычно отправляются в отвар "первым делом", получают шанс подрасти.

Результат:

  • два урожая с одного куста,

  • картошка без "горошин",

  • полезное растягивание сроков уборки.

Как это делается

  1. Вооружитесь вилами. Осторожно подденьте куст картофеля с двух сторон.

  2. Аккуратно выверните его из земли — так, чтобы не повредить корни.

  3. Снимите крупные клубни — именно их забираем сразу.

  4. Разрыхлите землю в лунке глубже обычного.

  5. Верните куст обратно, слегка придавив и направив корни вниз.

  6. Поливайте обильно в течение нескольких дней — это критично.

Что происходит дальше

Картофель, оставшийся в земле, продолжает развиваться. Растение, не потеряв корневую систему полностью, восстанавливается и активно отращивает клубни.

Итог: вместо десятка мелких корнеплодов — ещё один урожай ровной, крупной картошки.

Полезные советы

  • Проводите двойную выкопку в тёплую и сухую погоду — ботве нужно время, чтобы прижиться.

  • Повторно высаженные кусты не окучивают, но хорошо поливают.

  • Через 2-3 недели можно провести окончательную уборку.

Почему стоит попробовать

  • Метод абсолютно бесплатный — никаких специальных удобрений или трат.

  • Отлично подходит тем, кто не может выкопать всё за один день.

  • Увеличивает долю крупных клубней в урожае.

  • Эксперимент, который приятно удивляет даже опытных огородников.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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