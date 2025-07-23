Метод двойной выкопки картофеля: урожай увеличится, мелочи не будет

При повторной посадке ботвы картофель дает крупные клубни

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Звучит странно: выкопал картошку, а потом снова посадил… ботву? Но метод двойной выкопки работает — и даёт вполне ощутимые бонусы. Это отличный способ не только продлить сбор урожая, но и избавиться от надоедливой "мелочи".

Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License Картофель

В чём суть метода

Повторная выкопка картофеля — это приём, при котором вы сначала собираете только крупные клубни, а само растение возвращаете обратно в землю. Мелкие картофелины, которые обычно отправляются в отвар "первым делом", получают шанс подрасти.

Результат:

два урожая с одного куста,

картошка без "горошин",

полезное растягивание сроков уборки.

Как это делается

Вооружитесь вилами. Осторожно подденьте куст картофеля с двух сторон. Аккуратно выверните его из земли — так, чтобы не повредить корни. Снимите крупные клубни — именно их забираем сразу. Разрыхлите землю в лунке глубже обычного. Верните куст обратно, слегка придавив и направив корни вниз. Поливайте обильно в течение нескольких дней — это критично.

Что происходит дальше

Картофель, оставшийся в земле, продолжает развиваться. Растение, не потеряв корневую систему полностью, восстанавливается и активно отращивает клубни.

Итог: вместо десятка мелких корнеплодов — ещё один урожай ровной, крупной картошки.

Полезные советы

Проводите двойную выкопку в тёплую и сухую погоду — ботве нужно время, чтобы прижиться.

Повторно высаженные кусты не окучивают, но хорошо поливают.

Через 2-3 недели можно провести окончательную уборку.

Почему стоит попробовать

Метод абсолютно бесплатный — никаких специальных удобрений или трат.

Отлично подходит тем, кто не может выкопать всё за один день.

Увеличивает долю крупных клубней в урожае.

Эксперимент, который приятно удивляет даже опытных огородников.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

