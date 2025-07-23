Метод двойной выкопки картофеля: урожай увеличится, мелочи не будет

Звучит странно: выкопал картошку, а потом снова посадил… ботву? Но метод двойной выкопки работает — и даёт вполне ощутимые бонусы. Это отличный способ не только продлить сбор урожая, но и избавиться от надоедливой "мелочи".
Повторная выкопка картофеля — это приём, при котором вы сначала собираете только крупные клубни, а само растение возвращаете обратно в землю. Мелкие картофелины, которые обычно отправляются в отвар "первым делом", получают шанс подрасти.
Результат:
два урожая с одного куста,
картошка без "горошин",
полезное растягивание сроков уборки.
Вооружитесь вилами. Осторожно подденьте куст картофеля с двух сторон.
Аккуратно выверните его из земли — так, чтобы не повредить корни.
Снимите крупные клубни — именно их забираем сразу.
Разрыхлите землю в лунке глубже обычного.
Верните куст обратно, слегка придавив и направив корни вниз.
Поливайте обильно в течение нескольких дней — это критично.
Картофель, оставшийся в земле, продолжает развиваться. Растение, не потеряв корневую систему полностью, восстанавливается и активно отращивает клубни.
Итог: вместо десятка мелких корнеплодов — ещё один урожай ровной, крупной картошки.
Проводите двойную выкопку в тёплую и сухую погоду — ботве нужно время, чтобы прижиться.
Повторно высаженные кусты не окучивают, но хорошо поливают.
Через 2-3 недели можно провести окончательную уборку.
Метод абсолютно бесплатный — никаких специальных удобрений или трат.
Отлично подходит тем, кто не может выкопать всё за один день.
Увеличивает долю крупных клубней в урожае.
Эксперимент, который приятно удивляет даже опытных огородников.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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