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Обрывать или оставить? Вот что нужно знать о листьях у фиалок перед цветением

Фиалка может погибнуть при обрезке зелёных листьев — мнение экспертов
1:39
Садоводство

Хочется, чтобы фиалка цвела пышно и подолгу? Тогда, возможно, вы уже слышали популярный совет: удалять нижние листья, чтобы растение направило силы в бутоны. Но так ли это работает на самом деле?

Фиалка
Фото: flickr.com by 阿橋 HQ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фиалка

Разбираемся, стоит ли трогать листву у сенполий — и когда это действительно нужно.

Листья — это не балласт, а ресурс

У взрослой фиалки обычно около 15 листьев — и каждый из них играет важную роль. Это не просто "зелёный фон", а настоящий резерв питания.

Листья обеспечивают энергией центр розетки и бутоны, формирующиеся в пазухах новых листочков. Если обрезать их без нужды, фиалка может не справиться с нагрузкой — особенно если у неё ослабленная корневая система.

Вывод: бездумное удаление здоровой листвы может больше навредить, чем помочь.

Когда листья реально нужно убрать

Если фиалку давно не пересаживали, почва в горшке истощается. В этом случае растение начинает вытягивать питательные вещества из своих собственных листьев. Первыми "сдаются" нижние: они желтеют и отмирают.

Такие листья можно и нужно удалять — они уже не участвуют в фотосинтезе и лишь занимают место.

Как избежать проблем с листвой

Чтобы фиалка радовала обильным цветением и при этом не теряла свои листья, нужно всего два правила:

  • Регулярная пересадка. Меняйте грунт минимум раз в год.

  • Подкормки. Используйте удобрения для цветущих растений — они поддержат бутоны и зелёную массу.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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