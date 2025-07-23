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Корнеплод не прощает халатности: почему трескается свекла и как этого избежать

Неправильный уход и погода приводят к растрескиванию свеклы
2:00
Садоводство

Свекла вроде бы выросла крупной и сочной — а как достаёшь её из земли, на корне трещина. Обидно. Такая свекла не подойдёт ни для долгого хранения, ни для красивых банок с заготовками. Отчего это происходит? Причины — в типичных ошибках ухода. Разбираем самые частые.

Свекла
Фото: unsplash.com by Nick Collins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Свекла

1. Кислая почва — враг корнеплодов

Свекла любит нейтральную почву. А если кислотность повышена, рост замедляется, а сами корнеплоды становятся уязвимыми к растрескиванию. Особенно это касается второй половины лета — период налива и набора массы.

Что делать:

Осенью внесите в почву доломитовую муку, золу или мел — и не забудьте проверить уровень pH.

2. Перекорм азотом

На старте сезона свекле действительно нужно нарастить зелёную массу — и здесь уместны азотные удобрения. Но если продолжать подкармливать азотом дальше, корнеплод начнёт "переживать": верх растёт, а корень не справляется. Итог — трещины.

Решение:

После первой подкормки переключайтесь на калийно-фосфорные удобрения.

3. Нерегулярный полив

Самая распространённая ошибка — забыли полить, а потом "наверстали" ведром воды. И вот уже трещины по всей поверхности корнеплода. Свекла не любит резких перепадов во влаге.

Как правильно:

Поливайте умеренно, но стабильно — особенно в засушливые недели. Лучше понемногу, но часто.

4. Неправильный момент сбора

Если выкапывать свеклу в сырую погоду, она будет хуже храниться и чаще трескаться. А если тянуть до холодов — корнеплод не выдержит резкого похолодания и просто "лопнет" прямо в земле.

Лучше всего:

Собирать урожай в сухую погоду, до первых заморозков. И не тянуть — зрелая свекла не любит задержек.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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