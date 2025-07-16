Секретное оружие дачника: муравьи уходят без следа и скандала

Муравьиные холмы — настоящая головная боль для тех, кто заботится о саде или газоне. Для одних это опасность для детей, для других — просто неприятный элемент ландшафта. Причины раздражения разные, но цель одна: избавиться от них быстро и без вреда для участка. При этом, несмотря на то что муравьи могут приносить пользу, далеко не всем хочется мириться с их присутствием.
Хорошая новость — избавиться от муравейников можно без агрессивной химии, используя средства, которые уже есть на кухне. Классические ароматические репелленты вроде корицы, мяты или цитрусовых действительно отпугивают муравьёв, но не всегда помогают навсегда. Гораздо эффективнее работают сода и уксус.
В чём секрет? Уксус — кислый и с резким запахом — не убивает муравьёв, но заставляет их покинуть территорию. Сода действует иначе: её не ощущают сами муравьи, но при правильном сочетании она становится губительной для колонии. Особенно если смешать соду с сахаром — тогда муравьи уносят её в гнездо и гибнут.
Эти простые рецепты помогут избавиться от нежелательных жильцов без вреда для экологии и вашего двора.
Мураве́йник (муравьи́ное гнездо́) — название гнезда муравьёв, которое, как правило, заметно своей надземной частью, представляющей собой кучу из кусочков листьев, хвои, веточек и земли (является надземной частью муравьиного гнезда, которое состоит из сложной системы ходов и миниатюрных сооружений).
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