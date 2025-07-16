Секретное оружие дачника: муравьи уходят без следа и скандала

Безопасное избавление от муравейников на участке: советы профессионалов

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьиные холмы — настоящая головная боль для тех, кто заботится о саде или газоне. Для одних это опасность для детей, для других — просто неприятный элемент ландшафта. Причины раздражения разные, но цель одна: избавиться от них быстро и без вреда для участка. При этом, несмотря на то что муравьи могут приносить пользу, далеко не всем хочется мириться с их присутствием.

Фото: Own work by Dagmar Struss, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Муравейник

Натуральные способы борьбы

Хорошая новость — избавиться от муравейников можно без агрессивной химии, используя средства, которые уже есть на кухне. Классические ароматические репелленты вроде корицы, мяты или цитрусовых действительно отпугивают муравьёв, но не всегда помогают навсегда. Гораздо эффективнее работают сода и уксус.

В чём секрет? Уксус — кислый и с резким запахом — не убивает муравьёв, но заставляет их покинуть территорию. Сода действует иначе: её не ощущают сами муравьи, но при правильном сочетании она становится губительной для колонии. Особенно если смешать соду с сахаром — тогда муравьи уносят её в гнездо и гибнут.

Как использовать уксус и соду

Вместе: смешайте соду и уксус прямо на муравейнике. Химическая реакция разрушит подземные ходы, заставит насекомых искать новый дом, а резкий запах отпугнёт их от возвращения. Для усиления эффекта добавьте немного жидкости для мытья посуды и воды, и обработайте все дорожки рядом с муравейником.

По отдельности: для уксуса — разведите стакан уксуса в трёх стаканах воды и опрыскайте муравейник. Для соды — смешайте её с сахаром и насыпьте смесь в местах, где обычно ходят муравьи. Такой способ безопаснее для детей и домашних животных по сравнению с промышленными ядами.

Эти простые рецепты помогут избавиться от нежелательных жильцов без вреда для экологии и вашего двора.

Уточнения

Мураве́йник (муравьи́ное гнездо́) — название гнезда муравьёв, которое, как правило, заметно своей надземной частью, представляющей собой кучу из кусочков листьев, хвои, веточек и земли (является надземной частью муравьиного гнезда, которое состоит из сложной системы ходов и миниатюрных сооружений).

