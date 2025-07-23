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Тайминг решает всё: как выкопать чеснок вовремя и не потерять луковицы

Пожелтение листьев сигнализирует о времени уборки озимого чеснока
2:00
Садоводство

Вырастить чеснок — полдела. Главное — правильно его собрать и сохранить. Если допустить ошибки на последнем этапе, головки быстро загниют или усохнут. Но есть несколько простых шагов, которые помогут сохранить урожай до самого лета.

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Опытные дачники знают: подготовка к уборке начинается не в день, когда берёшь в руки лопату, а как минимум за 3 недели до выкопки. Вот что важно сделать, чтобы чеснок был крепким, зрелым и долго хранился.

1. Пожелтели листья? Время действовать

Главный сигнал к старту подготовки — пожелтение нижних листьев чеснока. Это значит, что растение набирает зрелость, и нужно помочь ему завершить цикл.

2. Прекратите полив

За 3 недели до сбора прекратите увлажнение почвы. Сухой грунт способствует естественной просушке луковиц, и чеснок впоследствии хранится намного дольше.

Если продолжать поливать, зубчики могут впитать лишнюю влагу и начать гнить уже через пару месяцев.

3. Отгребите землю от головок

Это стоит сделать за 1-2 недели до сбора урожая. Легкое "оголение" чеснока позволяет солнечным лучам подсушить головки прямо в грядке.

Совет:
Если вы заметили стрелки раньше — можно отгрести землю ещё до их появления. Даже частичное освобождение верхней части головки способствует лучшему вызреванию.

4. Завяжите листья в узел — по желанию

Этот метод вызывает жаркие споры среди огородников, но попробовать стоит. Считается, что завязанные листья быстрее усыхают, а значит:

  • питательные вещества активнее уходят в головку;

  • процесс созревания ускоряется;

  • луковицы получаются плотнее и вкуснее.

Даже если не уверены — можно завязать узлы хотя бы на части грядки и сравнить результат.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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