Тайминг решает всё: как выкопать чеснок вовремя и не потерять луковицы

Вырастить чеснок — полдела. Главное — правильно его собрать и сохранить. Если допустить ошибки на последнем этапе, головки быстро загниют или усохнут. Но есть несколько простых шагов, которые помогут сохранить урожай до самого лета.
Опытные дачники знают: подготовка к уборке начинается не в день, когда берёшь в руки лопату, а как минимум за 3 недели до выкопки. Вот что важно сделать, чтобы чеснок был крепким, зрелым и долго хранился.
Главный сигнал к старту подготовки — пожелтение нижних листьев чеснока. Это значит, что растение набирает зрелость, и нужно помочь ему завершить цикл.
За 3 недели до сбора прекратите увлажнение почвы. Сухой грунт способствует естественной просушке луковиц, и чеснок впоследствии хранится намного дольше.
Если продолжать поливать, зубчики могут впитать лишнюю влагу и начать гнить уже через пару месяцев.
Это стоит сделать за 1-2 недели до сбора урожая. Легкое "оголение" чеснока позволяет солнечным лучам подсушить головки прямо в грядке.
Совет:
Если вы заметили стрелки раньше — можно отгрести землю ещё до их появления. Даже частичное освобождение верхней части головки способствует лучшему вызреванию.
Этот метод вызывает жаркие споры среди огородников, но попробовать стоит. Считается, что завязанные листья быстрее усыхают, а значит:
питательные вещества активнее уходят в головку;
процесс созревания ускоряется;
луковицы получаются плотнее и вкуснее.
Даже если не уверены — можно завязать узлы хотя бы на части грядки и сравнить результат.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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