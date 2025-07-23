Не копай и не убирай: секреты ленивого мульчирования для щедрого урожая

Мульчирование требует слоя от 5 до 10 см и не допускает закапывания

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мульчирование — один из самых простых и эффективных приёмов в огородничестве. Он помогает удерживать влагу, защищает почву от перегрева и сорняков, а растения — от стрессов. Только есть одно "но": делать это нужно с умом.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Лейка и мульча

Многие дачники, особенно начинающие, используют мульчу "на глазок" — а потом удивляются, почему ничего не работает. Чтобы мульчирование действительно дало результат, важно помнить о трёх простых, но принципиальных правилах.

1. Слой должен быть толстым — не жалейте

Мульча работает как одеяло для почвы. Если "одеяло" слишком тонкое — никакой пользы не будет: сорняки пробьются, влага испарится, а перегрев на солнце останется.

Рекомендуемая толщина:

Сено, солома — не менее 5 см, а лучше все 10 см

Тонкий слой органики (например, трава) быстро высыхает и не создаёт нужного эффекта

И помните: лучше добавить потом, чем изначально разложить слишком мало.

2. Осенью мульчу не убирают

Многие ошибочно считают, что по окончании сезона нужно убрать всё до голой земли. На самом деле осенняя мульча — это защита на зиму. Она сохраняет почвенную жизнь, препятствует вымерзанию и размыванию.

Как поступать:

Весной не нужно полностью снимать мульчу

Если мешает севу — просто расчистите борозды

Так вы сохраните полезные организмы в почве и дадите растениям фору в развитии.

3. Не закапывайте мульчу в землю

Это частая ошибка: дачник "перемешивает" мульчу с землёй, считая, что так она станет удобрением. Но на деле — наоборот.

Почему так делать не стоит:

Органика в толще почвы разлагается иначе

Вместо пользы можно запустить гнилостные процессы

Возникает дефицит кислорода, страдают корни и микрофлора

Правильно: мульча остаётся на поверхности, постепенно перегнивая и превращаясь в плодородный слой.

Что использовать для мульчирования: коротко о главном

Существует 5 основных видов мульчи, и каждый имеет свои плюсы:

Солома и сено — классика, подходит почти для всего

Опилки и древесная щепа — красиво, но медленно разлагается

Травяная мульча — быстро действует, но требует частой замены

Компост — универсален, обогащает почву

Агроволокно и плёнка — для теплиц и капризных культур.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

