Малина есть, а радости — нет: что портит ягоды прямо изнутри и как это остановить обычной содой

Пищевая сода помогает избавиться от малинного жука без химии

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ваши кусты малины пышут здоровьем, но вдруг ягоды портятся, а урожай стремительно сокращается? Возможно, дело в малинном жуке — мелком, но опасном вредителе.

Фото: hu.wikipedia.org by Kollányi Gábor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина

Проблема в том, что бороться с ним сложно: он появляется, когда малина уже начинает плодоносить, а значит, использовать агрессивную химию нельзя. Но есть безопасное, эффективное и… очень доступное решение. Вам потребуется всего лишь обычная пищевая сода.

Кто такой малинный жук и чем он опасен

Этот вредитель зимует в почве, а просыпается, когда температура поднимается выше +10 °C. Весной он кажется безобидным, но вскоре начинает откладывать яйца на молодые листья и завязи. А вот настоящая беда начинается в период созревания ягод — появляются личинки, которые прогрызают плоды изнутри.

Факты, от которых портится настроение:

За 1,5 месяца личинки способны испортить львиную долю урожая.

К осени они превращаются во взрослых жуков и снова уходят в землю на зимовку.

Вредитель активен весь сезон, поэтому бороться с ним нужно постоянно.

Почему профилактика — важнее ловушек

Чтобы не ждать катастрофы, начните с простых шагов:

Проведите санитарную обрезку кустов: все повреждённые ветки нужно срезать и сжечь.

Проредите малину — чем свободнее кусты, тем меньше вредителей.

Удалите все опавшие ягоды: в них могут быть яйца и личинки.

Очистите почву от листьев и мусора.

Перекопайте землю вокруг кустов, добавив перепревший навоз — это поможет уничтожить часть личинок и укрепить растения.

Как применять соду против малинного жука

Сода — отличное натуральное средство, которое можно использовать прямо во время плодоношения. Она безопасна для человека, но вредна для вредителей.

Рецепт раствора:

1 столовая ложка пищевой соды

1 литр воды

Немного кипятка для "гашения"

Как приготовить:

Залейте соду небольшим количеством кипятка, чтобы погасить её. Тщательно размешайте. Добавьте воду до полного объёма.

Как использовать:

Обрабатывайте кусты и землю под ними.

Лучшее время — вечер или пасмурный день.

Повторите обработку после дождя.

Этот способ помогает не только отпугнуть взрослых особей, но и уничтожить отложенные яйца.

Почему это работает

Сода меняет кислотно-щелочной баланс на поверхности растения, и вредителям становится сложно удерживаться, дышать, развиваться. При этом для малины раствор абсолютно безвреден.

Обработка содой — не разовая мера, а регулярная профилактика.

Не стоит надеяться на один метод — сочетайте его с санитарной обрезкой и уходом за почвой.

Следите за состоянием куста даже после сбора урожая — именно в это время вредители уходят в землю зимовать.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

