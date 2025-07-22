Малина есть, а радости — нет: что портит ягоды прямо изнутри и как это остановить обычной содой

Ваши кусты малины пышут здоровьем, но вдруг ягоды портятся, а урожай стремительно сокращается? Возможно, дело в малинном жуке — мелком, но опасном вредителе.
Проблема в том, что бороться с ним сложно: он появляется, когда малина уже начинает плодоносить, а значит, использовать агрессивную химию нельзя. Но есть безопасное, эффективное и… очень доступное решение. Вам потребуется всего лишь обычная пищевая сода.
Этот вредитель зимует в почве, а просыпается, когда температура поднимается выше +10 °C. Весной он кажется безобидным, но вскоре начинает откладывать яйца на молодые листья и завязи. А вот настоящая беда начинается в период созревания ягод — появляются личинки, которые прогрызают плоды изнутри.
Факты, от которых портится настроение:
За 1,5 месяца личинки способны испортить львиную долю урожая.
К осени они превращаются во взрослых жуков и снова уходят в землю на зимовку.
Вредитель активен весь сезон, поэтому бороться с ним нужно постоянно.
Чтобы не ждать катастрофы, начните с простых шагов:
Проведите санитарную обрезку кустов: все повреждённые ветки нужно срезать и сжечь.
Проредите малину — чем свободнее кусты, тем меньше вредителей.
Удалите все опавшие ягоды: в них могут быть яйца и личинки.
Очистите почву от листьев и мусора.
Перекопайте землю вокруг кустов, добавив перепревший навоз — это поможет уничтожить часть личинок и укрепить растения.
Сода — отличное натуральное средство, которое можно использовать прямо во время плодоношения. Она безопасна для человека, но вредна для вредителей.
Рецепт раствора:
1 столовая ложка пищевой соды
1 литр воды
Немного кипятка для "гашения"
Как приготовить:
Залейте соду небольшим количеством кипятка, чтобы погасить её.
Тщательно размешайте.
Добавьте воду до полного объёма.
Как использовать:
Обрабатывайте кусты и землю под ними.
Лучшее время — вечер или пасмурный день.
Повторите обработку после дождя.
Этот способ помогает не только отпугнуть взрослых особей, но и уничтожить отложенные яйца.
Сода меняет кислотно-щелочной баланс на поверхности растения, и вредителям становится сложно удерживаться, дышать, развиваться. При этом для малины раствор абсолютно безвреден.
Обработка содой — не разовая мера, а регулярная профилактика.
Не стоит надеяться на один метод — сочетайте его с санитарной обрезкой и уходом за почвой.
Следите за состоянием куста даже после сбора урожая — именно в это время вредители уходят в землю зимовать.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.