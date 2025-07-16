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Если ваши ягоды мельчают: 4 причины, почему это происходит и как исправить

Почему смородина не радует крупными ягодами
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина радует садоводов не только вкусными ягодами, но и своей неприхотливостью. Однако иногда владельцы кустов сталкиваются с проблемой: ягоды мельчают и теряют свой вкус. В такой ситуации важно выяснить, какие меры предпринять, чтобы вернуть кустам силу и обеспечить обильный урожай крупных и сладких ягод. 

Чёрная смородина
Фото: Own work by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Причины мелких ягод

Прежде чем внедрять подкормки в агрономическую практику, необходимо понять, почему смородина мельчает. Основные причины включают:

  1. Недостаток питательных веществ. Кустам смородины, как и другим растениям, нужны для роста и созревания ягод питательные вещества. Нехватка макро- и микроэлементов приводит к снижению размера ягод.
  2. Неправильный уход. Недостаточный полив, отсутствие обрезки и старение куста могут также способствовать ухудшению качества ягод. Систематическое пренебрежение уходом за растениями влияет на их плодовитость.
  3. Заболевания и вредители. Наличие болезней или вредителей может ослабить растение, что отразится на размерах и вкусе ягод.
  4. Сортовые особенности. Некоторые сорта смородины могут давать мелкие ягоды по своей природе, особенно если кусты не ухаживают должным образом.

Теперь, когда мы освятили причины, давайте разберем, как исправить ситуацию с помощью подживления.

Чем подкормить смородину в июле?

Июль — это подходящее время для внесения подкормок, которые помогут кустам смородины насытиться питательными веществами и гарантировать вкусные ягоды в будущем. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Азотно-калийные удобрения

  • Аммиачная селитра. Это удобрение содержит азот, который способствует росту и улучшает развитие завязей. Рекомендуется использовать его в количестве 15-20 г на куст. Лучше всего вносить в почву при поливе.
  • Калийные удобрения (калийная соль, сульфат калия). Калий стимулирует образование плодов и улучшает их вкус. Добавление 15-20 г удобрения на куст в середине лета поможет ягодам стать крупнее и сладче.

Фосфорные удобрения

  • Суперфосфат. Фосфор способствует сильному образованию корней и плодовых почек, что в свою очередь скажется на размере плодов. Вносите около 30-40 г гранул на куст, разбросав их по поверхности почвы и присыпав легким слоем земли.

Органические удобрения

  • Компост или перегной. Отличный источник питательных веществ. Мульчирование почвы компостом не только улучшает состав грунта, но и сохраняет влагу.
  • Настой навоза (коровяка или куриного помета). Этот источник азота поможет улучшить рост и сохранит дополнительные корни. Разводите 1 часть настоя в 10 частях воды и поливайте кусты под корень.

Микроэлементы

  • Бор и марганец. Добавление борной кислоты (1 г на 10 литров воды) способствует улучшению цветения и увеличения завязей. Кроме того, бор защищает растения от заболеваний. 

Советы по уходу за смородиной

Помимо подкормок, стоит помнить и об общих рекомендациях по уходу за кустами смородины:

  • Обеспечьте регулярный полив, особенно в жару. Смородина требует умеренной влажности.
  • Удаляйте ненужные побеги и старые ветви, чтобы кусты могли сосредоточить силы на формировании ягод.
  • Следите за состоянием растений и боритесь с вредителями и болезнями.

Смородина — это не просто вкусная ягода, но и отличный источник витаминов и полезных веществ. Чтобы ваши кусты радовали вас крупными и сладкими ягодами, важно проводить регулярные подкормки и следить за их состоянием.

Уточнения

Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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