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Когда цветы не приносят радости: тайна бесцветной вишни раскрыта

Почему ваша вишня цветёт, но не приносит плодов
3:34
Садоводство » Плодовые

Вишня — это один из самых любимых плодоводов растений. Она радует глаз своими белоснежными или розовыми цветами весной и приносит сладкие ягоды летом. Однако иногда бывает так, что вишня ярко цветет, но плодов не завязывает. Это разочаровывает многих садоводов, которые с нетерпением ждут урожая. 

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дерево вишни

Причины цветения без плодоношения

Существует несколько факторов, которые могут привести к тому, что вишня цветет, но не плодоносит. Однако наиболее распространённой и важной причиной является отсутствие опылителей. Давайте подробнее разберем этот аспект.

Отсутствие опылителей

Вишня является растением, которое требует перекрестного опыления для успешного плодоношения. Это означает, что для завязывания плодов вишне нужны пыльца от другого дерева. Многие сорта вишни являются самоопыляемыми, но эффективность их опыления, как правило, значительно повышается при наличии других сортов рядом.

Ошибка садоводов: Часто садоводы, высаживая вишневые деревья, не задумываются о том, что для более успешного плодоношения им нужно иметь рядом другие сорта вишни. Как правило, некоторые садоводы считают, что одно дерево вполне достаточно, но это приводит к отсутствию завязей.

Влияние сортов

Некоторые сорта вишни отличаются плохой самоопыляемостью, и их обязательно нужно сажать вместе с другими сортами для более эффективного опыления. Важно выбирать сорта, которые хорошо перекрёстно опыляются между собой. Например, многие сорта сладкой вишни требуют наличия других сортов в вашем саду для формирования плодов.

Условия для опыления

Кроме наличия других деревьев, опыление зависит и от погодных условий. Ветер, дожди или холодная погода во время цветения могут негативно сказаться на опылении. Кроме того, недостаток насекомых-опылителей, таких как пчёлы, также может приводить к отсутствию завязей.

Решение проблемы

Чтобы избежать ситуации, когда вишня цветет, но не плодоносит, следует предпринять следующие шаги:

  1. Посадите разные сорта вишни. Убедитесь, что у вас есть несколько различных сортов, которые будут находиться в пределах досягаемости пчёл. При этом учтите, что некоторые сорта могут никогда не опылить друг друга, поэтому заранее изучите их совместимость.
  2. Создайте благоприятные условия для опылителей. Поддерживайте здоровье пчёл, избегая использования пестицидов в период цветения и предоставляя цветущие растения для их питания.
  3. Регулярный уход за деревьями. Убедитесь, что ваши вишни получают достаточное количество воды и питательных веществ, что позволит дереву оставаться здоровым и способствовать лучшему плодоношению.

Каждый садовод хочет, чтобы его вишня цвела и приносила богатый урожай сладких ягод. Понимание причин, почему цветение не приводит к образованию плодов, поможет избежать разочарований. Обеспечив наличие разных сортов вишни, благоприятные условия для опылителей и регулярный уход за деревьями, вы значительно увеличите шансы на успешное плодоношение. Таким образом, вишня не только будет радовать вас своим цветением, но и порадует вкусными плодами!

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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