Фитофтора — не приговор: помидоры можно спасти даже после заражения

Фитофтора — это не приговор. Даже если болезнь добралась до ваших томатов, можно успеть спасти урожай. И всё, что нужно, — горячая вода и немного терпения.
Когда на плодах появляются первые тёмные пятна или признаки заражения, медлить нельзя. Грибок распространяется с невероятной скоростью, и если ничего не предпринять, можно лишиться всего, что выросло с таким трудом. Но опытные огородники знают: есть простой, но эффективный способ.
Гриб фитофторы боится высоких температур. Именно на этом и основан популярный метод термической обработки собранных помидоров. Его задача — остановить развитие болезни внутри плодов и дать им возможность спокойно дозреть.
Вода температурой 60-70 °C
Большая ёмкость (таз, кастрюля)
Поверхность для сушки (стол, подоконник)
Ткань или бумага, чтобы не класть томаты прямо на жёсткую поверхность
Как действовать:
Соберите плоды, даже если они ещё зелёные.
Выложите их в подготовленную ёмкость.
Залейте горячей водой — не кипятком!
Выдержите 2 минуты.
Достаньте, аккуратно обсушите.
Выложите дозревать в сухое и тёплое место.
Этот способ позволяет "обезвредить" грибок, не разрушая структуру плодов.
Если вы опасаетесь высокой температуры, есть щадящая альтернатива — солёная ванна.
Вода температурой около 50 °C
0,5 кг соли на 30 литров воды
Большая ёмкость
Как проводить:
Растворите соль в воде.
Поместите туда собранные томаты.
Держите их в растворе около 2 часов.
После — просушите и разложите для дозревания.
Соль вытягивает лишнюю влагу, обеззараживает поверхность и частично подавляет активность фитофторы.
Оба метода позволяют не выбрасывать урожай, а сохранить его — пусть и не в идеальном виде, но вполне съедобным и вкусным. Главное — не упустить момент, когда болезнь только начинается.
Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).
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