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Фитофтора — не приговор: помидоры можно спасти даже после заражения

При фитофторе на томатах используют обработку горячей водой до 70 градусов
2:18
Садоводство

Фитофтора — это не приговор. Даже если болезнь добралась до ваших томатов, можно успеть спасти урожай. И всё, что нужно, — горячая вода и немного терпения.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

Когда на плодах появляются первые тёмные пятна или признаки заражения, медлить нельзя. Грибок распространяется с невероятной скоростью, и если ничего не предпринять, можно лишиться всего, что выросло с таким трудом. Но опытные огородники знают: есть простой, но эффективный способ.

Метод горячей ванны: как он работает

Гриб фитофторы боится высоких температур. Именно на этом и основан популярный метод термической обработки собранных помидоров. Его задача — остановить развитие болезни внутри плодов и дать им возможность спокойно дозреть.

Что потребуется:

  • Вода температурой 60-70 °C

  • Большая ёмкость (таз, кастрюля)

  • Поверхность для сушки (стол, подоконник)

  • Ткань или бумага, чтобы не класть томаты прямо на жёсткую поверхность

Как действовать:

  1. Соберите плоды, даже если они ещё зелёные.

  2. Выложите их в подготовленную ёмкость.

  3. Залейте горячей водой — не кипятком!

  4. Выдержите 2 минуты.

  5. Достаньте, аккуратно обсушите.

  6. Выложите дозревать в сухое и тёплое место.

Этот способ позволяет "обезвредить" грибок, не разрушая структуру плодов.

Вариант с солью: для более мягкой обработки

Если вы опасаетесь высокой температуры, есть щадящая альтернатива — солёная ванна.

Что потребуется:

  • Вода температурой около 50 °C

  • 0,5 кг соли на 30 литров воды

  • Большая ёмкость

Как проводить:

  1. Растворите соль в воде.

  2. Поместите туда собранные томаты.

  3. Держите их в растворе около 2 часов.

  4. После — просушите и разложите для дозревания.

Соль вытягивает лишнюю влагу, обеззараживает поверхность и частично подавляет активность фитофторы.

Результат

Оба метода позволяют не выбрасывать урожай, а сохранить его — пусть и не в идеальном виде, но вполне съедобным и вкусным. Главное — не упустить момент, когда болезнь только начинается.

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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