Фитофтора — не приговор: помидоры можно спасти даже после заражения

При фитофторе на томатах используют обработку горячей водой до 70 градусов

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтора — это не приговор. Даже если болезнь добралась до ваших томатов, можно успеть спасти урожай. И всё, что нужно, — горячая вода и немного терпения.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Когда на плодах появляются первые тёмные пятна или признаки заражения, медлить нельзя. Грибок распространяется с невероятной скоростью, и если ничего не предпринять, можно лишиться всего, что выросло с таким трудом. Но опытные огородники знают: есть простой, но эффективный способ.

Метод горячей ванны: как он работает

Гриб фитофторы боится высоких температур. Именно на этом и основан популярный метод термической обработки собранных помидоров. Его задача — остановить развитие болезни внутри плодов и дать им возможность спокойно дозреть.

Что потребуется:

Вода температурой 60-70 °C

Большая ёмкость (таз, кастрюля)

Поверхность для сушки (стол, подоконник)

Ткань или бумага, чтобы не класть томаты прямо на жёсткую поверхность

Как действовать:

Соберите плоды, даже если они ещё зелёные. Выложите их в подготовленную ёмкость. Залейте горячей водой — не кипятком! Выдержите 2 минуты. Достаньте, аккуратно обсушите. Выложите дозревать в сухое и тёплое место.

Этот способ позволяет "обезвредить" грибок, не разрушая структуру плодов.

Вариант с солью: для более мягкой обработки

Если вы опасаетесь высокой температуры, есть щадящая альтернатива — солёная ванна.

Что потребуется:

Вода температурой около 50 °C

0,5 кг соли на 30 литров воды

Большая ёмкость

Как проводить:

Растворите соль в воде. Поместите туда собранные томаты. Держите их в растворе около 2 часов. После — просушите и разложите для дозревания.

Соль вытягивает лишнюю влагу, обеззараживает поверхность и частично подавляет активность фитофторы.

Результат

Оба метода позволяют не выбрасывать урожай, а сохранить его — пусть и не в идеальном виде, но вполне съедобным и вкусным. Главное — не упустить момент, когда болезнь только начинается.

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).

