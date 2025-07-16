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Обрезка флоксов после цветения: откройте три важных причины, почему это необходимо

Почему обрезка флоксов важна после цветения
3:05
Садоводство » Цветы

Флоксы — это яркие многолетние растения, которые радуют нас своим пышным цветением в течение всего лета. Их эффективное использование в ландшафтном дизайне делает их популярными у садоводов. Однако после окончания цветения многие начинающие цветоводы задаются вопросом: нужно ли обрезать флоксы и как это правильно сделать, чтобы продлить жизнь куста и обеспечить красивый вид в следующем сезоне? 

Флоксы
Фото: Own work by Niccolò Caranti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флоксы

Зачем обрезать флоксы?

Обрезка флоксов после цветения необходима по нескольким причинам:

  1. Улучшение внешнего вида. Удаление увядших цветков и сухих листьев помогает сделать куст более аккуратным и эстетичным. Это особенно важно, если флоксы находятся на видных местах в саду.
  2. Предотвращение заболеваний. Удаление больных или повреждённых частей растения снижает риск распространения заболеваний и вредителей. Это особенно актуально в конце сезона, когда влажность может способствовать развитию гнили.
  3. Стимуляция новой поросли. Правильная обрезка может помочь растению сосредоточить свои силы на росте новых побегов, что обеспечит красивую листву и обилие цветов в следующем году.

Когда и как обрезать флоксы?

Время обрезки

Лучшее время для обрезки флоксов — это период после окончания цветения, обычно в конце августа или начале сентября. Это позволит кустам восстановиться перед зимой, но не так поздно, чтобы новые побеги не успели сформироваться.

Как правильно обрезать

  • Удалите отцветшие цветоносы. Срезайте их на уровне, где начинается здоровая часть побега. Это предотвратит ненужное истощение растения.
  • Очистите куст от пожелтевших и повреждённых листьев. Помните, что удаление здоровых листьев зимой можно привести к снижению жизнеспособности растения.
  • Сократите кусты при необходимости. Если ваши флоксы сильно разрослись, у вас есть возможность укоротить их, чтобы сохранить форму и компактность. Обычно достаточно оставить 15-20 см побега над землёй.

Уход после обрезки

После обрезки важно обеспечить флоксам надлежащий уход:

  • Полив. Убедитесь, что растения получают достаточно влаги, так как они могут усиленно расти после удаления отцветших цветков.
  • Подкормка. Введите в свой садовый график периодическую подкормку удобрениями, богатыми фосфором и калием, чтобы стимулировать корневую систему и подготовить растения к зиме.

Обрезка флоксов после цветения — это полезная практика, которая поможет продлить жизнь кустов и обеспечит их здоровье и красоту в будущем. Следуя простым правилам обрезки, ухода и обеспечения необходимого питания, вы сможете наслаждаться великолепием флоксов в своём саду на протяжении многих лет. 

Уточнения

Флокс — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae). Включает около 85 видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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