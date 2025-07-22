Мыши бегут с грядок: 7 растений, которые не переносят грызуны

Багульник, полынь и кинза помогают защитить участок от грызунов

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пока вы растите урожай, мыши тоже не дремлют. Они быстро обживают участки, грызут корни, порчу овощи и губят труд целого лета. Но есть способ защититься — и он растёт прямо из земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) огород

Некоторые растения обладают таким ароматом, который грызуны на дух не переносят. Посадите их на участке — и мыши будут держаться подальше.

1. Багульник болотный: природный репеллент

Эта трава — лидер среди "мышиных отпугивателей". В её надземных частях содержится эфирное масло с резким, стойким запахом, который грызуны не переносят. Багульник можно высадить по периметру участка или рядом с грядками.

2. Помидорная ботва: вторичное, но мощное оружие

После сбора урожая не спешите выбрасывать ботву томатов. Мыши избегают запаха этого растения. Разложите ботву между грядками или подсушите и рассыпьте в местах, где замечены грызуны.

3. Аптечная ромашка: и красиво, и полезно

Её знают как лекарственное растение, но и в борьбе с мышами она может сослужить службу. Свежий запах цветов неприятен вредителям. К тому же ромашка привлекает полезных насекомых и украшает участок.

4. Донник белый: аромат, от которого мыши бегут

Запах этого скромного растения действует на грызунов угнетающе. Посадите донник вдоль дорожек или у компостных куч — он создаст "ароматный барьер".

5. Череда трёхраздельная: недооценённая защита

Череду чаще используют в косметике и медицине, но она обладает ещё одной функцией — отпугивает мелких вредителей. Её запах действует на мышей, как красная тряпка на быка.

6. Полынь: двойной удар

Её аромат не переносят не только мыши, но и большинство насекомых-вредителей. Это растение можно использовать в свежем или сушёном виде. Разложите веточки у входа в теплицы и вдоль стен сараев.

7. Кинза (кориандр): пряный щит между грядками

Посадите кинзу между рядами овощей — и вы получите не только ароматную зелень для блюд, но и дополнительную защиту от грызунов. Мышам её запах неприятен.

Как применять эти растения

Сажайте их по краю огорода или между грядками.

Разбрасывайте сушёные веточки в местах скопления грызунов.

Используйте ботву после сбора урожая — это экологично и эффективно.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

