Пока вы растите урожай, мыши тоже не дремлют. Они быстро обживают участки, грызут корни, порчу овощи и губят труд целого лета. Но есть способ защититься — и он растёт прямо из земли.
Некоторые растения обладают таким ароматом, который грызуны на дух не переносят. Посадите их на участке — и мыши будут держаться подальше.
Эта трава — лидер среди "мышиных отпугивателей". В её надземных частях содержится эфирное масло с резким, стойким запахом, который грызуны не переносят. Багульник можно высадить по периметру участка или рядом с грядками.
После сбора урожая не спешите выбрасывать ботву томатов. Мыши избегают запаха этого растения. Разложите ботву между грядками или подсушите и рассыпьте в местах, где замечены грызуны.
Её знают как лекарственное растение, но и в борьбе с мышами она может сослужить службу. Свежий запах цветов неприятен вредителям. К тому же ромашка привлекает полезных насекомых и украшает участок.
Запах этого скромного растения действует на грызунов угнетающе. Посадите донник вдоль дорожек или у компостных куч — он создаст "ароматный барьер".
Череду чаще используют в косметике и медицине, но она обладает ещё одной функцией — отпугивает мелких вредителей. Её запах действует на мышей, как красная тряпка на быка.
Её аромат не переносят не только мыши, но и большинство насекомых-вредителей. Это растение можно использовать в свежем или сушёном виде. Разложите веточки у входа в теплицы и вдоль стен сараев.
Посадите кинзу между рядами овощей — и вы получите не только ароматную зелень для блюд, но и дополнительную защиту от грызунов. Мышам её запах неприятен.
Сажайте их по краю огорода или между грядками.
Разбрасывайте сушёные веточки в местах скопления грызунов.
Используйте ботву после сбора урожая — это экологично и эффективно.
Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.