Июль: когда именно нужно удалять пасынки, чтобы ускорить рост ваших томатов

Какие побеги у томатов нужно удалять в июле

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для того чтобы собрать богатый урожай томатов, важно правильно ухаживать за растениями, включая такой агротехнический прием, как пасынкование. В этом процессе необходимо знать, какие побеги удалять, особенно в июле, когда растения активно растут и развиваются. Давайте разберёмся, как эффективно провести пасынкование томатов и получить максимальную отдачу от ваших трудов.

Фото: Own work by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусты томатов

Что такое пасынкование?

Пасынкование — это процесс удаления боковых побегов, которые возникают в пазухах листьев. Эти побеги, называемые пасынками, могут отнимать у растения силы, нужные для формирования плодов. Правильное удаление пасынков позволяет направить все ресурсы на развитие основного стебля и плодов, что ведёт к увеличению урожайности.

Когда и как проводить пасынкование?

Июль — это тот период, когда томаты активно растут и закладывают свои плоды. Пасынки могут появляться как на плечах стебля, так и в верхней части куста. Удаление побегов в это время особенно важно, так как они могут ухудшить вентиляцию, создать затенение, а также способствовать распространению различных заболеваний.

Определите, какие пасынки удалять

В июле нужно уделять внимание следующим аспектам:

Пасынки, расположенные ближе к грунту. Эти побеги часто не успевают развиться и лишь отвлекают ресурсы от основных стеблей и плодов.

Слишком длинные или крепкие пасынки. Если побеги начали активно расти и затенять основные плоды, их следует удалить, чтобы обеспечить лучшую освещенность.

Слабые и хилые побеги. Такие пасынки не дадут хороший урожай, поэтому их лучше убрать.

Как правильно удалять пасынки?

Используйте чистые инструменты. Чтобы не занести инфекции в растение, используйте острые и чистые ножницы или секаторы.

Удаляйте пасынки «по стеблю». Постарайтесь отщипнуть или срезать побеги, не повредив основной стебель.

Работайте в сухую погоду. Удаление побегов лучше проводить в сухую погоду, чтобы избежать заражения ранок.

Примите во внимание сорт томатов

Некоторые сорта томатов (например, индетерминантные) более требовательны к пасынкованию, чем другие (определённые). Индетерминантные сорта обычно требуют более частого удаления побегов, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и доступ солнечного света.

Пасынкование является важным этапом ухода за томатами, особенно в июле. Правильно проведённая обрезка побегов поможет растению сосредоточиться на формировании плодов и увеличении урожайности. Придерживайтесь советов по удалению пасынков, и ваш труд принесёт щедрые плоды.

Уточнения

Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

