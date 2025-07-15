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Июль: когда именно нужно удалять пасынки, чтобы ускорить рост ваших томатов

Какие побеги у томатов нужно удалять в июле
3:00
Садоводство » Овощи

Для того чтобы собрать богатый урожай томатов, важно правильно ухаживать за растениями, включая такой агротехнический прием, как пасынкование. В этом процессе необходимо знать, какие побеги удалять, особенно в июле, когда растения активно растут и развиваются. Давайте разберёмся, как эффективно провести пасынкование томатов и получить максимальную отдачу от ваших трудов.

Кусты томатов
Фото: Own work by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусты томатов

Что такое пасынкование?

Пасынкование — это процесс удаления боковых побегов, которые возникают в пазухах листьев. Эти побеги, называемые пасынками, могут отнимать у растения силы, нужные для формирования плодов. Правильное удаление пасынков позволяет направить все ресурсы на развитие основного стебля и плодов, что ведёт к увеличению урожайности.

Когда и как проводить пасынкование?

Июль — это тот период, когда томаты активно растут и закладывают свои плоды. Пасынки могут появляться как на плечах стебля, так и в верхней части куста. Удаление побегов в это время особенно важно, так как они могут ухудшить вентиляцию, создать затенение, а также способствовать распространению различных заболеваний.

 Определите, какие пасынки удалять

В июле нужно уделять внимание следующим аспектам:

  • Пасынки, расположенные ближе к грунту. Эти побеги часто не успевают развиться и лишь отвлекают ресурсы от основных стеблей и плодов.
  • Слишком длинные или крепкие пасынки. Если побеги начали активно расти и затенять основные плоды, их следует удалить, чтобы обеспечить лучшую освещенность.
  • Слабые и хилые побеги. Такие пасынки не дадут хороший урожай, поэтому их лучше убрать.

Как правильно удалять пасынки?

  • Используйте чистые инструменты. Чтобы не занести инфекции в растение, используйте острые и чистые ножницы или секаторы.
  • Удаляйте пасынки «по стеблю». Постарайтесь отщипнуть или срезать побеги, не повредив основной стебель.
  • Работайте в сухую погоду. Удаление побегов лучше проводить в сухую погоду, чтобы избежать заражения ранок.

Примите во внимание сорт томатов

Некоторые сорта томатов (например, индетерминантные) более требовательны к пасынкованию, чем другие (определённые). Индетерминантные сорта обычно требуют более частого удаления побегов, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и доступ солнечного света. 

Пасынкование является важным этапом ухода за томатами, особенно в июле. Правильно проведённая обрезка побегов поможет растению сосредоточиться на формировании плодов и увеличении урожайности. Придерживайтесь советов по удалению пасынков, и ваш труд принесёт щедрые плоды. 

Уточнения

Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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