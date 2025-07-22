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Середина лета — а плоды уже на земле? Спасаем яблоню от засухи и вредителей

Недостаток влаги и калия стал причиной опадения незрелых плодов с яблонь
2:33
Садоводство

Всё шло по плану — яблоня цвела, завязи появились, урожай обещал быть богатым. Но вдруг начали сыпаться недозрелые яблоки. Что делать?

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Это одна из самых обидных проблем в саду: вы вложили силы, ухаживали за деревом, а оно сбрасывает ещё зелёные, неспелые плоды. Причин может быть несколько — от засухи до вредителей. Разбираемся, как распознать "сигналы" дерева и не остаться без урожая.

Сигнал №1: яблоня просто хочет пить

Если лето жаркое, а дожди обходят ваш участок стороной, есть риск пересушки грунта. Проверить это легко:

  • выкопайте ямку глубиной около 20 см;

  • сожмите землю в кулаке.

Если она рассыпается — значит, влажности нет. Для яблони это стресс. При отсутствии полива она начинает сбрасывать плоды, чтобы выжить самой.

Правильный полив: грунт должен промокнуть на глубину до 60 см. За сезон проводят минимум три таких полива, но количество зависит от погоды.

Сигнал №2: не хватает питания

Яблоня активно отдаёт ресурсы на формирование плодов — и если в почве не хватает фосфора и калия, дерево "решает", что часть яблок ему не по силам. И избавляется от лишнего.

Решение простое: подкормка.

  • Растворите 20-25 г суперфосфата в 10 л воды.

  • Выливайте по 1 ведру на каждый метр приствольного круга.

  • Повторите процедуру при необходимости.

Фосфор укрепляет корни, калий отвечает за "качество" урожая — вкус, плотность, лёжкость.

Сигнал №3: яблоки съедают изнутри

Часто зелёные плоды падают, потому что в них поселилась плодожорка. Гусеница незаметно проникает внутрь и прогрызает ходы. Повреждённые яблоки опадают — дерево "отказывается" от них.

Факты, от которых холодеет:

  • Одна кладка — до 200 гусениц.

  • За сезон одна особь уничтожает 2-3 яблока.

  • Если не обработать дерево, вредителей становится в разы больше.

Что делать:

  • Обрабатывайте яблоню весной.

  • Повторяйте обработку в июле.

  • При появлении червоточин — делайте 2-3 дополнительных обработки.

И не забудьте собрать падалицу — именно в ней плодожорка прячется до следующего захода.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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