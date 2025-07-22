Середина лета — а плоды уже на земле? Спасаем яблоню от засухи и вредителей

Всё шло по плану — яблоня цвела, завязи появились, урожай обещал быть богатым. Но вдруг начали сыпаться недозрелые яблоки. Что делать?
Это одна из самых обидных проблем в саду: вы вложили силы, ухаживали за деревом, а оно сбрасывает ещё зелёные, неспелые плоды. Причин может быть несколько — от засухи до вредителей. Разбираемся, как распознать "сигналы" дерева и не остаться без урожая.
Если лето жаркое, а дожди обходят ваш участок стороной, есть риск пересушки грунта. Проверить это легко:
выкопайте ямку глубиной около 20 см;
сожмите землю в кулаке.
Если она рассыпается — значит, влажности нет. Для яблони это стресс. При отсутствии полива она начинает сбрасывать плоды, чтобы выжить самой.
Правильный полив: грунт должен промокнуть на глубину до 60 см. За сезон проводят минимум три таких полива, но количество зависит от погоды.
Яблоня активно отдаёт ресурсы на формирование плодов — и если в почве не хватает фосфора и калия, дерево "решает", что часть яблок ему не по силам. И избавляется от лишнего.
Решение простое: подкормка.
Растворите 20-25 г суперфосфата в 10 л воды.
Выливайте по 1 ведру на каждый метр приствольного круга.
Повторите процедуру при необходимости.
Фосфор укрепляет корни, калий отвечает за "качество" урожая — вкус, плотность, лёжкость.
Часто зелёные плоды падают, потому что в них поселилась плодожорка. Гусеница незаметно проникает внутрь и прогрызает ходы. Повреждённые яблоки опадают — дерево "отказывается" от них.
Факты, от которых холодеет:
Одна кладка — до 200 гусениц.
За сезон одна особь уничтожает 2-3 яблока.
Если не обработать дерево, вредителей становится в разы больше.
Что делать:
Обрабатывайте яблоню весной.
Повторяйте обработку в июле.
При появлении червоточин — делайте 2-3 дополнительных обработки.
И не забудьте собрать падалицу — именно в ней плодожорка прячется до следующего захода.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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