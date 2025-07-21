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Раздавил слизняка? Жди гостей: этот запах зовёт полчища новых вредителей

Слизни поедают останки сородичей и наносят дополнительный вред посадкам
Садоводство

Кажется, проще простого: увидел слизняка — раздавил и избавился от вредителя. Но на деле такая тактика приносит обратный эффект. Вместо одного врага в огороде может появиться целая волна моллюсков, и вот почему.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

Кто такие слизни и почему их боятся

Слизни — это брюхоногие моллюски, способные наносить серьёзный урон овощам, ягодам, декоративным и техническим культурам. Особенно опасны они для молодых всходов, а также для виноградников — нежные листья и плоды быстро становятся их добычей.

Почему нельзя их давить

На первый взгляд, уничтожение слизня простым способом кажется логичным. Но при раздавливании выделяется особый запах, который оказывает неожиданное воздействие.

Этот запах служит сигналом для других особей: моллюски чувствуют "аромат" погибшего сородича и спешат на это место. Причём не из сострадания — слизни активно питаются останками себе подобных. По пути к "пиру" они могут уничтожить всё, что попадётся им на зуб: листья, стебли, бутоны.

Что происходит после раздавливания

  • Привлечение других слизней

  • Увеличение вреда на участке

  • Новый очаг заражения

Таким образом, вместо уменьшения популяции создаётся точка притяжения для новых вредителей.

Что работает на практике

На сегодняшний день самым эффективным методом остаётся ручной сбор слизней. Да, трудоёмко, но безопасно и без последствий. Также применяются:

  • ловушки (пиво, фрукты, листья капусты),

  • барьерные средства (зола, яичная скорлупа, иголки),

  • гранулированные приманки на основе фосфата железа.

Главное — избегать разрушительных ошибок, которые только усугубляют ситуацию.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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