Не вся зола полезна: что нельзя сыпать на грядки, если не хочешь отравить урожай

Для подкормки растений рекомендуют использовать золу от дров и ботвы

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зола давно признана природным удобрением и почти универсальной добавкой в огороде. Но не вся зола одинаково полезна — одни её виды улучшают структуру почвы и насыщают её микроэлементами, а другие могут нанести непоправимый вред растениям.

Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Грядки, огород, сад

Чтобы не испортить грядки, важно понимать: что именно горело, прежде чем стало пеплом.

Зола, которую использовать нельзя

Некоторые материалы при сгорании выделяют токсичные вещества, которые оседают в золе. Внесение такого пепла на участок может не только испортить урожай, но и отравить почву на несколько лет вперёд.

Запрещённые источники золы:

Глянцевые журналы, газеты — при сгорании выделяются вредные соединения.

Синтетические ткани, пластик, резина — сгорают с образованием токсичных остатков.

Окрашенный картон, мебель с краской или лаком — содержат тяжёлые металлы и яды.

Каменный уголь — зола после него содержит алюмосиликаты, вредные для почвы.

Зола, которая действительно полезна

В качестве удобрения подходит только зола, полученная при сжигании органики — чистых, необработанных растительных материалов. В ней содержатся калий, кальций, фосфор и другие нужные растениям элементы.

Полезные источники золы:

Дрова (без краски и пропитки)

Солома

Ботва и сухие стебли овощей

Стебли подсолнечника

Кукурузные початки, ветки, сучки от обрезки плодовых деревьев

Что важно помнить

Даже полезную золу следует вносить умеренно и только на те культуры, которые любят щелочную или нейтральную почву. Злоупотребление может привести к щелочной реакции почвы и нарушению баланса микроэлементов.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.



