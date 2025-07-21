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Не вся зола полезна: что нельзя сыпать на грядки, если не хочешь отравить урожай

Для подкормки растений рекомендуют использовать золу от дров и ботвы
1:50
Садоводство

Зола давно признана природным удобрением и почти универсальной добавкой в огороде. Но не вся зола одинаково полезна — одни её виды улучшают структуру почвы и насыщают её микроэлементами, а другие могут нанести непоправимый вред растениям.

Грядки, огород, сад
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грядки, огород, сад

Чтобы не испортить грядки, важно понимать: что именно горело, прежде чем стало пеплом.

Зола, которую использовать нельзя

Некоторые материалы при сгорании выделяют токсичные вещества, которые оседают в золе. Внесение такого пепла на участок может не только испортить урожай, но и отравить почву на несколько лет вперёд.

Запрещённые источники золы:

  • Глянцевые журналы, газеты — при сгорании выделяются вредные соединения.

  • Синтетические ткани, пластик, резина — сгорают с образованием токсичных остатков.

  • Окрашенный картон, мебель с краской или лаком — содержат тяжёлые металлы и яды.

  • Каменный уголь — зола после него содержит алюмосиликаты, вредные для почвы.

Зола, которая действительно полезна

В качестве удобрения подходит только зола, полученная при сжигании органики — чистых, необработанных растительных материалов. В ней содержатся калий, кальций, фосфор и другие нужные растениям элементы.

Полезные источники золы:

  • Дрова (без краски и пропитки)

  • Солома

  • Ботва и сухие стебли овощей

  • Стебли подсолнечника

  • Кукурузные початки, ветки, сучки от обрезки плодовых деревьев

Что важно помнить

Даже полезную золу следует вносить умеренно и только на те культуры, которые любят щелочную или нейтральную почву. Злоупотребление может привести к щелочной реакции почвы и нарушению баланса микроэлементов.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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