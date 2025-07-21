Не вся зола полезна: что нельзя сыпать на грядки, если не хочешь отравить урожай

Зола давно признана природным удобрением и почти универсальной добавкой в огороде. Но не вся зола одинаково полезна — одни её виды улучшают структуру почвы и насыщают её микроэлементами, а другие могут нанести непоправимый вред растениям.
Чтобы не испортить грядки, важно понимать: что именно горело, прежде чем стало пеплом.
Некоторые материалы при сгорании выделяют токсичные вещества, которые оседают в золе. Внесение такого пепла на участок может не только испортить урожай, но и отравить почву на несколько лет вперёд.
Запрещённые источники золы:
Глянцевые журналы, газеты — при сгорании выделяются вредные соединения.
Синтетические ткани, пластик, резина — сгорают с образованием токсичных остатков.
Окрашенный картон, мебель с краской или лаком — содержат тяжёлые металлы и яды.
Каменный уголь — зола после него содержит алюмосиликаты, вредные для почвы.
В качестве удобрения подходит только зола, полученная при сжигании органики — чистых, необработанных растительных материалов. В ней содержатся калий, кальций, фосфор и другие нужные растениям элементы.
Полезные источники золы:
Дрова (без краски и пропитки)
Солома
Ботва и сухие стебли овощей
Стебли подсолнечника
Кукурузные початки, ветки, сучки от обрезки плодовых деревьев
Даже полезную золу следует вносить умеренно и только на те культуры, которые любят щелочную или нейтральную почву. Злоупотребление может привести к щелочной реакции почвы и нарушению баланса микроэлементов.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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