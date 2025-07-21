Семечки есть, а сорт не тот: как недозревшие томаты могут вас подвести

Переопыление и степень зрелости томатов влияют на качество семян

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огородники часто собирают семена с полностью вызревших томатов, чтобы посадить их в следующем сезоне. Но что делать, если помидоры на кустах дозревают неравномерно, а времени на ожидание больше нет?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томат

На практике многие задумываются, можно ли заготовить семена с недозревших плодов. Ответ не такой однозначный, как может показаться.

Как делят помидоры по зрелости

Агрономы выделяют пять стадий зрелости томатов, и не каждая из них годится для сбора семян:

Полная зрелость — плод приобрёл насыщенный, сортовой цвет (красный, розовый и т. д.). Бланжевая зрелость — около 25% поверхности плода имеет буро-розоватый оттенок. Начало покраснения — цвет меняется, но плод ещё твёрдый. Зелёные зрелые плоды — размер уже соответствует сорту, но окраска ещё зелёная. Недоразвитые зелёные плоды — мелкие и неспелые, семена внутри не сформированы.

Какие плоды годятся для сбора семян

Для заготовки посадочного материала подходят первые четыре категории. Даже зелёные, но полностью сформировавшиеся томаты могут содержать пригодные для выращивания семена.

В чём подвох с недозревшими плодами

Однако у использования недозревших помидоров есть два ключевых риска:

Снижение всхожести . Семена из незрелых плодов могут прорасти хуже, чем из полностью спелых.

Потеря сортовых признаков. При переопылении, особенно если на участке растут разные сорта, сохранять характеристики материнского растения удаётся не всегда. Даже шмели могут "вмешаться" в процесс опыления.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

