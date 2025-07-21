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Семечки есть, а сорт не тот: как недозревшие томаты могут вас подвести

Переопыление и степень зрелости томатов влияют на качество семян
1:46
Садоводство

Огородники часто собирают семена с полностью вызревших томатов, чтобы посадить их в следующем сезоне. Но что делать, если помидоры на кустах дозревают неравномерно, а времени на ожидание больше нет?

Томат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томат

На практике многие задумываются, можно ли заготовить семена с недозревших плодов. Ответ не такой однозначный, как может показаться.

Как делят помидоры по зрелости

Агрономы выделяют пять стадий зрелости томатов, и не каждая из них годится для сбора семян:

  1. Полная зрелость — плод приобрёл насыщенный, сортовой цвет (красный, розовый и т. д.).

  2. Бланжевая зрелость — около 25% поверхности плода имеет буро-розоватый оттенок.

  3. Начало покраснения — цвет меняется, но плод ещё твёрдый.

  4. Зелёные зрелые плоды — размер уже соответствует сорту, но окраска ещё зелёная.

  5. Недоразвитые зелёные плоды — мелкие и неспелые, семена внутри не сформированы.

Какие плоды годятся для сбора семян

Для заготовки посадочного материала подходят первые четыре категории. Даже зелёные, но полностью сформировавшиеся томаты могут содержать пригодные для выращивания семена.

В чём подвох с недозревшими плодами

Однако у использования недозревших помидоров есть два ключевых риска:

  • Снижение всхожести. Семена из незрелых плодов могут прорасти хуже, чем из полностью спелых.

  • Потеря сортовых признаков. При переопылении, особенно если на участке растут разные сорта, сохранять характеристики материнского растения удаётся не всегда. Даже шмели могут "вмешаться" в процесс опыления.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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