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Луковая наука: как спасти урожай от плесени и гнили до весны

Лук и чеснок сушат сначала на солнце, затем под навесом или на чердаке
1:07
Садоводство

После сбора важно не только вовремя выкопать урожай, но и правильно его высушить. От соблюдения технологии зависит, насколько долго овощи пролежат без порчи.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Этап 1: Сушка на солнце

Сразу после сбора урожай укладывается для просушивания на открытом воздухе. Ультрафиолетовые лучи не только ускоряют испарение влаги, но и частично обеззараживают поверхность плодов.

  • Продолжительность: 1-2 дня при солнечной погоде

  • Риски: При слишком длительном пребывании на солнце (более 3 недель) возможно "пережаривание", что приведёт к ухудшению лежкости

Этап 2: Досушка в тени

После солнечного этапа лук и чеснок переносятся в тень, где продолжается досушка до полной готовности. Используются чердаки, сараи, навесы и другие хорошо проветриваемые помещения.

  • Основное условие: отсутствие влаги и защита от дождя

  • Дополнительный способ: сушилка для белья, размещённая в укромном месте — практичное решение для небольших объёмов

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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