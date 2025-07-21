Луковая наука: как спасти урожай от плесени и гнили до весны

После сбора важно не только вовремя выкопать урожай, но и правильно его высушить. От соблюдения технологии зависит, насколько долго овощи пролежат без порчи.
Сразу после сбора урожай укладывается для просушивания на открытом воздухе. Ультрафиолетовые лучи не только ускоряют испарение влаги, но и частично обеззараживают поверхность плодов.
Продолжительность: 1-2 дня при солнечной погоде
Риски: При слишком длительном пребывании на солнце (более 3 недель) возможно "пережаривание", что приведёт к ухудшению лежкости
После солнечного этапа лук и чеснок переносятся в тень, где продолжается досушка до полной готовности. Используются чердаки, сараи, навесы и другие хорошо проветриваемые помещения.
Основное условие: отсутствие влаги и защита от дождя
Дополнительный способ: сушилка для белья, размещённая в укромном месте — практичное решение для небольших объёмов
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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