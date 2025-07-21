Хочешь сливы — без червяков и сюрпризов? Обработай так, чтобы ни один не выжил

Сливу обрабатывают от вредителей медным купоросом и бордоской смесью

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сливовые деревья часто страдают от вредителей, способных испортить урожай полностью. Чтобы избежать появления червивых плодов, требуется системный подход к обработке в течение всего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under GFDL 1.2 Сливы

Когда начинать опрыскивание

Первую обработку проводят ещё до начала сокодвижения — ранней весной.

Далее следуют обработки:

в период бутонизации и цветения ,

после формирования плодов ,

и после сбора урожая.

Такая поэтапная защита помогает исключить заражение дерева на всех стадиях вегетации.

Средства для обработки до распускания почек

Используются как химические препараты, так и натуральные составы:

Химические средства:

"Инта-Вир"

"Нитрофен"

Бензофосфат

Карбофос

Хлорофос

Медный купорос

Бордоская жидкость

Народные средства:

Отвар полыни (500 г травы на 5 л воды)

Настой хвои (1 кг хвои на 5 л воды)

Мыльно-керосиновый раствор (20 г хозяйственного мыла + 15 г керосина на 5 л воды)

Чем обрабатывать во время цветения

Важно использовать щадящие препараты, не опасные для опылителей:

"Картоцид"

"Хомицин"

"Купрозан"

Слабый раствор медного купороса

После цветения и до сбора урожая

Допускается повторная обработка "Инта-Виром", если наблюдаются признаки вредителей.

Завершающая обработка

После сбора урожая дерево обрабатывается бордоской смесью, чтобы уничтожить остаточную инфекцию и подготовить растение к зимовке.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

