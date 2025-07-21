Хочешь сливы — без червяков и сюрпризов? Обработай так, чтобы ни один не выжил

Сливовые деревья часто страдают от вредителей, способных испортить урожай полностью. Чтобы избежать появления червивых плодов, требуется системный подход к обработке в течение всего сезона.
Первую обработку проводят ещё до начала сокодвижения — ранней весной.
Далее следуют обработки:
в период бутонизации и цветения,
после формирования плодов,
и после сбора урожая.
Такая поэтапная защита помогает исключить заражение дерева на всех стадиях вегетации.
Используются как химические препараты, так и натуральные составы:
Химические средства:
"Инта-Вир"
"Нитрофен"
Бензофосфат
Карбофос
Хлорофос
Медный купорос
Бордоская жидкость
Народные средства:
Отвар полыни (500 г травы на 5 л воды)
Настой хвои (1 кг хвои на 5 л воды)
Мыльно-керосиновый раствор (20 г хозяйственного мыла + 15 г керосина на 5 л воды)
Важно использовать щадящие препараты, не опасные для опылителей:
"Картоцид"
"Хомицин"
"Купрозан"
Слабый раствор медного купороса
Допускается повторная обработка "Инта-Виром", если наблюдаются признаки вредителей.
После сбора урожая дерево обрабатывается бордоской смесью, чтобы уничтожить остаточную инфекцию и подготовить растение к зимовке.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.
Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.