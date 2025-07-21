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Хочешь сливы — без червяков и сюрпризов? Обработай так, чтобы ни один не выжил

Сливу обрабатывают от вредителей медным купоросом и бордоской смесью
1:39
Садоводство

Сливовые деревья часто страдают от вредителей, способных испортить урожай полностью. Чтобы избежать появления червивых плодов, требуется системный подход к обработке в течение всего сезона.

Сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Сливы

Когда начинать опрыскивание

Первую обработку проводят ещё до начала сокодвижения — ранней весной.
Далее следуют обработки:

  • в период бутонизации и цветения,

  • после формирования плодов,

  • и после сбора урожая.

Такая поэтапная защита помогает исключить заражение дерева на всех стадиях вегетации.

Средства для обработки до распускания почек

Используются как химические препараты, так и натуральные составы:

Химические средства:

  • "Инта-Вир"

  • "Нитрофен"

  • Бензофосфат

  • Карбофос

  • Хлорофос

  • Медный купорос

  • Бордоская жидкость

Народные средства:

  • Отвар полыни (500 г травы на 5 л воды)

  • Настой хвои (1 кг хвои на 5 л воды)

  • Мыльно-керосиновый раствор (20 г хозяйственного мыла + 15 г керосина на 5 л воды)

Чем обрабатывать во время цветения

Важно использовать щадящие препараты, не опасные для опылителей:

  • "Картоцид"

  • "Хомицин"

  • "Купрозан"

  • Слабый раствор медного купороса

После цветения и до сбора урожая

Допускается повторная обработка "Инта-Виром", если наблюдаются признаки вредителей.

Завершающая обработка

После сбора урожая дерево обрабатывается бордоской смесью, чтобы уничтожить остаточную инфекцию и подготовить растение к зимовке.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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