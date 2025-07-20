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Кочан на грани — но ещё не всё потеряно: июльский рецепт спасения капусты

В июле капусту защищают от жары раствором с борной кислотой и йодом
2:21
Садоводство

Когда жара лупит под +35, капуста перестаёт расти. Кочаны замирают, листья вянут, и кажется — всё, сезон потерян. Но нет! Есть два простых опрыскивания, которые буквально оживляют растения даже в самый знойный июль.

Капуста
Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License
Капуста

Почему капуста страдает в жару

  • При +32 и выше растение останавливает формирование кочанов.

  • Все силы уходят на выживание, а не на рост.

  • Корни перегреваются, листья теряют влагу за считанные часы.

Нужна экстренная помощь — и она у вас уже есть.

Первое опрыскивание: основа для восстановления

Приготовьте рабочий раствор:

  1. В стакане горячей воды растворите &frac12 ч. ложки борной кислоты.

  2. В отдельной миске размешайте 2 ст. ложки кальциевой селитры до прозрачности.

  3. Всё это влейте в 10 литров воды, хорошо перемешайте.

Обработайте капусту немедленно, не позже чем через 1-2 часа после приготовления!

Вторая обработка: усиленная формула от перегрева

Если жара держится неделю и дольше, усилите раствор:

  • К базовому составу добавьте:
    • 1\2 стакана молока,
    • 10 капель аптечного йода.

Это снижает стресс, создаёт лёгкую защитную плёнку на листьях и помогает дольше удерживать влагу.

Когда и как опрыскивать

  • Проводите два опрыскивания в месяц:
    • первое — в начале июля,
    • второе — ближе к середине месяца.

  • Только рано утром, до +25°C.

  • В жару раствор испарится с листьев раньше, чем подействует.

Техника важна: как обрабатывать правильно

  • Не пропускайте ни одного куста.

  • Обрабатывайте каждый лист с двух сторон.

  • Особое внимание — центру розетки, там формируется кочан.

Мульча — обязательный помощник

После обработки замульчируйте капусту:

Слой скошенной травы под каждым кустом:

• снижает температуру почвы,
• удерживает влагу,
• защищает корни от перегрева.

Результат — уже через несколько дней

Капуста оживает, снова идёт в рост и формирует мощные кочаны. Те, кто применяет этот способ, собирают полноценный урожай даже в засуху.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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