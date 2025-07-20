Кочан на грани — но ещё не всё потеряно: июльский рецепт спасения капусты

В июле капусту защищают от жары раствором с борной кислотой и йодом

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда жара лупит под +35, капуста перестаёт расти. Кочаны замирают, листья вянут, и кажется — всё, сезон потерян. Но нет! Есть два простых опрыскивания, которые буквально оживляют растения даже в самый знойный июль.

Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License Капуста

Почему капуста страдает в жару

При +32 и выше растение останавливает формирование кочанов.

Все силы уходят на выживание, а не на рост.

Корни перегреваются, листья теряют влагу за считанные часы.

Нужна экстренная помощь — и она у вас уже есть.

Первое опрыскивание: основа для восстановления

Приготовьте рабочий раствор:

В стакане горячей воды растворите ½ ч. ложки борной кислоты. В отдельной миске размешайте 2 ст. ложки кальциевой селитры до прозрачности. Всё это влейте в 10 литров воды, хорошо перемешайте.

Обработайте капусту немедленно, не позже чем через 1-2 часа после приготовления!

Вторая обработка: усиленная формула от перегрева

Если жара держится неделю и дольше, усилите раствор:

К базовому составу добавьте:

• 1\2 стакана молока,

• 10 капель аптечного йода.

Это снижает стресс, создаёт лёгкую защитную плёнку на листьях и помогает дольше удерживать влагу.

Когда и как опрыскивать

Проводите два опрыскивания в месяц:

• первое — в начале июля,

• второе — ближе к середине месяца.

Только рано утром, до +25°C.

В жару раствор испарится с листьев раньше, чем подействует.

Техника важна: как обрабатывать правильно

Не пропускайте ни одного куста.

Обрабатывайте каждый лист с двух сторон.

Особое внимание — центру розетки, там формируется кочан.

Мульча — обязательный помощник

После обработки замульчируйте капусту:

Слой скошенной травы под каждым кустом:

• снижает температуру почвы,

• удерживает влагу,

• защищает корни от перегрева.

Результат — уже через несколько дней

Капуста оживает, снова идёт в рост и формирует мощные кочаны. Те, кто применяет этот способ, собирают полноценный урожай даже в засуху.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

