Кочан на грани — но ещё не всё потеряно: июльский рецепт спасения капусты

Когда жара лупит под +35, капуста перестаёт расти. Кочаны замирают, листья вянут, и кажется — всё, сезон потерян. Но нет! Есть два простых опрыскивания, которые буквально оживляют растения даже в самый знойный июль.
При +32 и выше растение останавливает формирование кочанов.
Все силы уходят на выживание, а не на рост.
Корни перегреваются, листья теряют влагу за считанные часы.
Нужна экстренная помощь — и она у вас уже есть.
Приготовьте рабочий раствор:
В стакане горячей воды растворите ½ ч. ложки борной кислоты.
В отдельной миске размешайте 2 ст. ложки кальциевой селитры до прозрачности.
Всё это влейте в 10 литров воды, хорошо перемешайте.
Обработайте капусту немедленно, не позже чем через 1-2 часа после приготовления!
Если жара держится неделю и дольше, усилите раствор:
К базовому составу добавьте:
• 1\2 стакана молока,
• 10 капель аптечного йода.
Это снижает стресс, создаёт лёгкую защитную плёнку на листьях и помогает дольше удерживать влагу.
Проводите два опрыскивания в месяц:
• первое — в начале июля,
• второе — ближе к середине месяца.
Только рано утром, до +25°C.
В жару раствор испарится с листьев раньше, чем подействует.
Не пропускайте ни одного куста.
Обрабатывайте каждый лист с двух сторон.
Особое внимание — центру розетки, там формируется кочан.
После обработки замульчируйте капусту:
Слой скошенной травы под каждым кустом:
• снижает температуру почвы,
• удерживает влагу,
• защищает корни от перегрева.
Капуста оживает, снова идёт в рост и формирует мощные кочаны. Те, кто применяет этот способ, собирают полноценный урожай даже в засуху.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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