Ягод уже нет, а работа только началась: как июль решает урожай на следующий год

Подкормка смородины в июле влияет на закладку урожая следующего года

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Собрали последние ягоды — и успокоились? Зря! Именно сейчас куст смородины начинает готовиться к следующему сезону. И то, чем вы его подкормите в июле, напрямую влияет на урожай будущего лета. Хитрость в том, чтобы не навредить — и при этом дать всё необходимое.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Калий и фосфор — лучшее, что можно дать сейчас

После плодоношения смородина теряет много сил. Ей нужно восстановиться, укрепить корни и заложить почки. А значит:

Никакого азота! Он даст новые побеги, которые не успеют окрепнуть до зимы.

Зато калийно-фосфорные удобрения — в самый раз.

Подойдут:

суперфосфат,

сульфат калия (сернокислый калий),

древесная зола.

Эти удобрения помогают кусту:

пережить зиму,

заложить мощные цветочные почки,

дать крупные и вкусные ягоды на следующий год.

Органика — щадящий способ усилить почву

Если вы за экологичность, выбирайте:

перепревший навоз,

компост,

торф.

Они обогащают почву и улучшают её структуру. Но эффект у них более мягкий и долгий — такие подкормки хорошо чередовать с минеральными.

Древесная зола — простое и ценное удобрение

Пара горстей под каждый куст — и готово.

Содержит калий, фосфор, кальций, бор, марганец.

Обеззараживает почву.

Повышает иммунитет растений.

Как использовать:

Рассыпьте в приствольной зоне. Немного заделайте в почву. Полейте — иначе эффекта не будет.

Листья желтеют? Проверьте питание

Жёлтые пятна и бледная листва могут сигналить о дефиците магния или железа. Тут помогут внекорневые подкормки специальными препаратами — просто опрыскайте кусты.

Подкормка + полив = работает

После любой подкормки нужен обильный полив, иначе удобрения останутся в верхнем слое почвы и до корней не дойдут. В засушливую погоду это особенно важно.

Не забудьте про мульчу

Слой мульчи:

удерживает влагу,

защищает корни от перегрева,

постепенно питает почву.

Подойдёт:

перегной,

торф,

скошенная трава без семян.

Регулярный осмотр — ключ к здоровью куста

Появились вредители или болезнь? Действуйте сразу. Используйте:

биопрепараты,

народные средства — настои чеснока, лука, золы.

Не ждите, пока куст ослабнет полностью.

Внимание к смородине в июле — и через год она вас не подведёт

Лето — не конец сезона для смородины, а старт подготовки к новому. Дайте ей всё, что нужно — и будете собирать в два раза больше ягод.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

