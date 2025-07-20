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Ягод уже нет, а работа только началась: как июль решает урожай на следующий год

Подкормка смородины в июле влияет на закладку урожая следующего года
2:50
Садоводство

Собрали последние ягоды — и успокоились? Зря! Именно сейчас куст смородины начинает готовиться к следующему сезону. И то, чем вы его подкормите в июле, напрямую влияет на урожай будущего лета. Хитрость в том, чтобы не навредить — и при этом дать всё необходимое.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Калий и фосфор — лучшее, что можно дать сейчас

После плодоношения смородина теряет много сил. Ей нужно восстановиться, укрепить корни и заложить почки. А значит:

  • Никакого азота! Он даст новые побеги, которые не успеют окрепнуть до зимы.

  • Зато калийно-фосфорные удобрения — в самый раз.

Подойдут:

  • суперфосфат,

  • сульфат калия (сернокислый калий),

  • древесная зола.

Эти удобрения помогают кусту:

  • пережить зиму,

  • заложить мощные цветочные почки,

  • дать крупные и вкусные ягоды на следующий год.

Органика — щадящий способ усилить почву

Если вы за экологичность, выбирайте:

  • перепревший навоз,

  • компост,

  • торф.

Они обогащают почву и улучшают её структуру. Но эффект у них более мягкий и долгий — такие подкормки хорошо чередовать с минеральными.

Древесная зола — простое и ценное удобрение

Пара горстей под каждый куст — и готово.

  • Содержит калий, фосфор, кальций, бор, марганец.

  • Обеззараживает почву.

  • Повышает иммунитет растений.

Как использовать:

  1. Рассыпьте в приствольной зоне.

  2. Немного заделайте в почву.

  3. Полейте — иначе эффекта не будет.

Листья желтеют? Проверьте питание

Жёлтые пятна и бледная листва могут сигналить о дефиците магния или железа. Тут помогут внекорневые подкормки специальными препаратами — просто опрыскайте кусты.

Подкормка + полив = работает

После любой подкормки нужен обильный полив, иначе удобрения останутся в верхнем слое почвы и до корней не дойдут. В засушливую погоду это особенно важно.

Не забудьте про мульчу

Слой мульчи:

  • удерживает влагу,

  • защищает корни от перегрева,

  • постепенно питает почву.

Подойдёт:

  • перегной,

  • торф,

  • скошенная трава без семян.

Регулярный осмотр — ключ к здоровью куста

Появились вредители или болезнь? Действуйте сразу. Используйте:

  • биопрепараты,

  • народные средства — настои чеснока, лука, золы.

Не ждите, пока куст ослабнет полностью.

Внимание к смородине в июле — и через год она вас не подведёт

Лето — не конец сезона для смородины, а старт подготовки к новому. Дайте ей всё, что нужно — и будете собирать в два раза больше ягод.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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