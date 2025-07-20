Ягод уже нет, а работа только началась: как июль решает урожай на следующий год

Собрали последние ягоды — и успокоились? Зря! Именно сейчас куст смородины начинает готовиться к следующему сезону. И то, чем вы его подкормите в июле, напрямую влияет на урожай будущего лета. Хитрость в том, чтобы не навредить — и при этом дать всё необходимое.
После плодоношения смородина теряет много сил. Ей нужно восстановиться, укрепить корни и заложить почки. А значит:
Никакого азота! Он даст новые побеги, которые не успеют окрепнуть до зимы.
Зато калийно-фосфорные удобрения — в самый раз.
Подойдут:
суперфосфат,
сульфат калия (сернокислый калий),
древесная зола.
Эти удобрения помогают кусту:
пережить зиму,
заложить мощные цветочные почки,
дать крупные и вкусные ягоды на следующий год.
Если вы за экологичность, выбирайте:
перепревший навоз,
компост,
торф.
Они обогащают почву и улучшают её структуру. Но эффект у них более мягкий и долгий — такие подкормки хорошо чередовать с минеральными.
Пара горстей под каждый куст — и готово.
Содержит калий, фосфор, кальций, бор, марганец.
Обеззараживает почву.
Повышает иммунитет растений.
Как использовать:
Рассыпьте в приствольной зоне.
Немного заделайте в почву.
Полейте — иначе эффекта не будет.
Жёлтые пятна и бледная листва могут сигналить о дефиците магния или железа. Тут помогут внекорневые подкормки специальными препаратами — просто опрыскайте кусты.
После любой подкормки нужен обильный полив, иначе удобрения останутся в верхнем слое почвы и до корней не дойдут. В засушливую погоду это особенно важно.
Слой мульчи:
удерживает влагу,
защищает корни от перегрева,
постепенно питает почву.
Подойдёт:
перегной,
торф,
скошенная трава без семян.
Появились вредители или болезнь? Действуйте сразу. Используйте:
биопрепараты,
народные средства — настои чеснока, лука, золы.
Не ждите, пока куст ослабнет полностью.
Лето — не конец сезона для смородины, а старт подготовки к новому. Дайте ей всё, что нужно — и будете собирать в два раза больше ягод.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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