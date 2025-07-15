Война за урожай: секретные подкормки, которые превращают грядку в джунгли

Даже самые выносливые сорта иногда начинают расти медленнее, чем хотелось бы. Часто всему виной неудачная почва, которой не хватает главных питательных веществ. Важно помнить: даже если томаты привыкли считаться неприхотливыми, для обильного урожая им требуется особое внимание и немного заботы.
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Томаты
Почему питание для помидоров — ключ к урожаю
Баланс питательных веществ — основа здоровья куста. Здесь важны не только азот, фосфор и калий, но и целый комплекс микроэлементов, а ещё - органика. Добавьте в землю навоз (куриный или конский), компост или вермикомпост: они улучшают структуру почвы и обеспечивают растения всем необходимым. К тому же, органика активизирует полезные микроорганизмы, которые сами работают на урожай.