Война за урожай: секретные подкормки, которые превращают грядку в джунгли

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Банановая кожура и зола как удобрения для томатов: советы огородников
1:53
Садоводство

Даже самые выносливые сорта иногда начинают расти медленнее, чем хотелось бы. Часто всему виной неудачная почва, которой не хватает главных питательных веществ. Важно помнить: даже если томаты привыкли считаться неприхотливыми, для обильного урожая им требуется особое внимание и немного заботы.

Томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Почему питание для помидоров — ключ к урожаю

Баланс питательных веществ — основа здоровья куста. Здесь важны не только азот, фосфор и калий, но и целый комплекс микроэлементов, а ещё - органика. Добавьте в землю навоз (куриный или конский), компост или вермикомпост: они улучшают структуру почвы и обеспечивают растения всем необходимым. К тому же, органика активизирует полезные микроорганизмы, которые сами работают на урожай.

Натуральные удобрения: банановая кожура, зола, крапива

Среди домашних удобрений есть настоящие "звёзды":

  • Зола — источник калия и кальция, её можно подмешивать прямо в почву;
  • Банановая кожура — кладезь калия, её можно закопать у корней или добавить в компост;
  • Крапива — настой на её листьях прекрасно подойдёт для стимуляции роста (замочите крапиву в воде, а затем поливайте кусты);
  • Костная мука — для дополнительного фосфора и энергичного цветения.

Три шага к сильным и здоровым томатам

  • Проводите севооборот: не сажайте томаты на одном и том же месте каждый год — это снижает риск болезней и истощения почвы.
  • Мульчируйте: солома, листья, компост защищают почву от пересыхания, сокращают сорняки и поддерживают микроклимат у корней.
  • Правильно поливайте: томаты любят регулярную влагу, но без "болота" у корней. Оптимально — капельный полив.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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