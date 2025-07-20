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Один промах — и клубники больше не будет: что губит урожай с корнем

Нарушение глубины посадки и перекорм азотом губят клубничную грядку
2:43
Садоводство

Клубничная грядка — гордость любого дачника. Но стоит допустить всего пару промахов — и вместо пышных кустов с ароматными ягодами останутся только воспоминания. Июль — отличное время, чтобы всё исправить. Или… усугубить.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Вот самые коварные ошибки, которые ставят крест на будущем урожае.

1. Заглубили сердечко? Куст обречён

Казалось бы, ерунда — но неправильная посадка клубники убивает её быстрее, чем вредители.

  • Сердечко (верхушечная почка) должно быть строго на уровне почвы.

  • Заглубите — получаете выпревание и гниль.

  • Посадите слишком высоко — оголятся корни, куст засохнет.

2. Не обновляете грядки? Ждите болезней

Если кусту больше 3-4 лет, он уже вымотан, болен и опасен для соседей.

  • Старые розетки истощают почву, накапливают грибки, нематод и долгоносиков.

  • Молодым кустам рядом становится тесно и токсично.

Выход — регулярно омолаживайте плантацию. Не держите стариков дольше срока.

3. Посадка впритык к морозам — почти гарантированная гибель

Осенью сажать клубнику можно, но не впритык к заморозкам.
Растению нужен как минимум месяц, чтобы укорениться.

  • Не успеет — вымерзнет даже в мягкую зиму.

  • В зонах риска лучше сажать весной - спокойнее спите, больше шанс на успех.

4. Без мульчи — как без защиты

Клубника, лежащая прямо на земле, — лёгкая жертва. Грязь, гниль, перегрев, замерзание… всё в комплекте.

Мульча решает сразу всё:

  • ягоды остаются чистыми,

  • корни не страдают от жары,

  • зимой кусты лучше переживают морозы.

Подойдёт солома, хвоя, агроволокно — выбирайте, что удобнее.

5. Много азота = мало ягод

Во второй половине лета азот — враг. Он заставляет куст гнать зелень вместо почек. В результате:

  • ягод нет,

  • куст мягкий и водянистый,

  • зимой — промерзание, весной — болезни.

Умеренность — залог выживания. Лучше немного, чем перебор.

6. Забыл обработать? Уборка будет напрасной

Весной и после сбора урожая клубника уязвима.
Не проводите профилактику — получите:

  • серую гниль,

  • бурые пятна,

  • дырявые листья,

  • дохлый урожай.

Обработки в эти периоды — обязательно. Лёгкие биосредства и регулярный осмотр помогут избежать беды.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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