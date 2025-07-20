Один промах — и клубники больше не будет: что губит урожай с корнем

Клубничная грядка — гордость любого дачника. Но стоит допустить всего пару промахов — и вместо пышных кустов с ароматными ягодами останутся только воспоминания. Июль — отличное время, чтобы всё исправить. Или… усугубить.
Вот самые коварные ошибки, которые ставят крест на будущем урожае.
Казалось бы, ерунда — но неправильная посадка клубники убивает её быстрее, чем вредители.
Сердечко (верхушечная почка) должно быть строго на уровне почвы.
Заглубите — получаете выпревание и гниль.
Посадите слишком высоко — оголятся корни, куст засохнет.
Если кусту больше 3-4 лет, он уже вымотан, болен и опасен для соседей.
Старые розетки истощают почву, накапливают грибки, нематод и долгоносиков.
Молодым кустам рядом становится тесно и токсично.
Выход — регулярно омолаживайте плантацию. Не держите стариков дольше срока.
Осенью сажать клубнику можно, но не впритык к заморозкам.
Растению нужен как минимум месяц, чтобы укорениться.
Не успеет — вымерзнет даже в мягкую зиму.
В зонах риска лучше сажать весной - спокойнее спите, больше шанс на успех.
Клубника, лежащая прямо на земле, — лёгкая жертва. Грязь, гниль, перегрев, замерзание… всё в комплекте.
Мульча решает сразу всё:
ягоды остаются чистыми,
корни не страдают от жары,
зимой кусты лучше переживают морозы.
Подойдёт солома, хвоя, агроволокно — выбирайте, что удобнее.
Во второй половине лета азот — враг. Он заставляет куст гнать зелень вместо почек. В результате:
ягод нет,
куст мягкий и водянистый,
зимой — промерзание, весной — болезни.
Умеренность — залог выживания. Лучше немного, чем перебор.
Весной и после сбора урожая клубника уязвима.
Не проводите профилактику — получите:
серую гниль,
бурые пятна,
дырявые листья,
дохлый урожай.
Обработки в эти периоды — обязательно. Лёгкие биосредства и регулярный осмотр помогут избежать беды.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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