Не жди до весны: 7 июльских приёмов, чтобы жимолость снова зацвела

Садоводы начали обрезку и подкормку жимолости после слабого плодоношения

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кусты ещё вчера были усыпаны синими ягодами, а сегодня — пусто? Это частая жалоба садоводов. Но не спешите разочаровываться: именно июль — ключевой месяц, чтобы всё исправить. Поступите правильно сейчас — и на следующий год жимолость порадует вас щедрым урожаем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жимолость

1. Вредители — первый враг урожая

Начните с самого простого — осмотрите куст.

Тля и другие мелкие вредители высасывают соки из побегов и мешают образованию цветочных почек.

Что делать:

При обнаружении вредителей — сразу обработайте куст раствором древесной золы с хозяйственным мылом.

Подойдут и мягкие биопрепараты, но без жёсткой химии — она может уничтожить полезных насекомых.

2. Куст задыхается в тени? Срочно проредите

Цветочные почки формируются только на освещённых ветвях. Если крона слишком густая, ягоды попросту не завязываются.

После сбора урожая:

Проведите санитарную обрезку.

Удалите старые, слабые и лежащие на земле ветки.

Вырежьте побеги, растущие внутрь куста.

Результат — больше света, больше почек, больше ягод.

3. В июле жимолость нужно кормить — но с умом

Сейчас растению требуются фосфор и калий, чтобы:

заложить цветочные почки,

укрепить древесину,

подготовиться к зиме.

Подкормки:

Суперфосфат,

Сульфат калия,

Древесная зола (универсально и натурально).

Важно! Ни капли азота — он вызовет рост зелёной массы, а не плодов.

4. Полив — главное правило июля

В жаркие недели растение страдает от нехватки влаги, особенно в период формирования почек.

Поливайте обильно и регулярно.

После полива рыхлите почву, но аккуратно, не задевая корни.

Замульчируйте торфом или компостом — влага останется, а почва станет воздушной.

5. Есть ли рядом опылитель

Жимолость — растение перекрёстного опыления. Без "соседа" нужного сорта ягоды просто не завяжутся.

Если куст один:

Осенью обязательно посадите второй — совместимый сорт.

Идеально, если он цветёт в то же время.

Что будет, если всё сделать правильно

Уже этой осенью куст заложит цветочные почки. А весной — порадует сполна: крупными, сладкими и сочными ягодами. Всё, что требуется — немного внимания в июле.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

