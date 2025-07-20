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Не жди до весны: 7 июльских приёмов, чтобы жимолость снова зацвела

Садоводы начали обрезку и подкормку жимолости после слабого плодоношения
2:36
Садоводство

Кусты ещё вчера были усыпаны синими ягодами, а сегодня — пусто? Это частая жалоба садоводов. Но не спешите разочаровываться: именно июль — ключевой месяц, чтобы всё исправить. Поступите правильно сейчас — и на следующий год жимолость порадует вас щедрым урожаем.

Жимолость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жимолость

1. Вредители — первый враг урожая

Начните с самого простого — осмотрите куст.
Тля и другие мелкие вредители высасывают соки из побегов и мешают образованию цветочных почек.

Что делать:

  • При обнаружении вредителей — сразу обработайте куст раствором древесной золы с хозяйственным мылом.

  • Подойдут и мягкие биопрепараты, но без жёсткой химии — она может уничтожить полезных насекомых.

2. Куст задыхается в тени? Срочно проредите

Цветочные почки формируются только на освещённых ветвях. Если крона слишком густая, ягоды попросту не завязываются.

После сбора урожая:

  • Проведите санитарную обрезку.

  • Удалите старые, слабые и лежащие на земле ветки.

  • Вырежьте побеги, растущие внутрь куста.

Результат — больше света, больше почек, больше ягод.

3. В июле жимолость нужно кормить — но с умом

Сейчас растению требуются фосфор и калий, чтобы:

  • заложить цветочные почки,

  • укрепить древесину,

  • подготовиться к зиме.

Подкормки:

  • Суперфосфат,

  • Сульфат калия,

  • Древесная зола (универсально и натурально).

Важно! Ни капли азота — он вызовет рост зелёной массы, а не плодов.

4. Полив — главное правило июля

В жаркие недели растение страдает от нехватки влаги, особенно в период формирования почек.

  • Поливайте обильно и регулярно.

  • После полива рыхлите почву, но аккуратно, не задевая корни.

  • Замульчируйте торфом или компостом — влага останется, а почва станет воздушной.

5. Есть ли рядом опылитель

Жимолость — растение перекрёстного опыления. Без "соседа" нужного сорта ягоды просто не завяжутся.

Если куст один:

  • Осенью обязательно посадите второй — совместимый сорт.

  • Идеально, если он цветёт в то же время.

Что будет, если всё сделать правильно

Уже этой осенью куст заложит цветочные почки. А весной — порадует сполна: крупными, сладкими и сочными ягодами. Всё, что требуется — немного внимания в июле.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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