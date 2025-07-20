Не жди до весны: 7 июльских приёмов, чтобы жимолость снова зацвела

Кусты ещё вчера были усыпаны синими ягодами, а сегодня — пусто? Это частая жалоба садоводов. Но не спешите разочаровываться: именно июль — ключевой месяц, чтобы всё исправить. Поступите правильно сейчас — и на следующий год жимолость порадует вас щедрым урожаем.
Начните с самого простого — осмотрите куст.
Тля и другие мелкие вредители высасывают соки из побегов и мешают образованию цветочных почек.
Что делать:
При обнаружении вредителей — сразу обработайте куст раствором древесной золы с хозяйственным мылом.
Подойдут и мягкие биопрепараты, но без жёсткой химии — она может уничтожить полезных насекомых.
Цветочные почки формируются только на освещённых ветвях. Если крона слишком густая, ягоды попросту не завязываются.
После сбора урожая:
Проведите санитарную обрезку.
Удалите старые, слабые и лежащие на земле ветки.
Вырежьте побеги, растущие внутрь куста.
Результат — больше света, больше почек, больше ягод.
Сейчас растению требуются фосфор и калий, чтобы:
заложить цветочные почки,
укрепить древесину,
подготовиться к зиме.
Подкормки:
Суперфосфат,
Сульфат калия,
Древесная зола (универсально и натурально).
Важно! Ни капли азота — он вызовет рост зелёной массы, а не плодов.
В жаркие недели растение страдает от нехватки влаги, особенно в период формирования почек.
Поливайте обильно и регулярно.
После полива рыхлите почву, но аккуратно, не задевая корни.
Замульчируйте торфом или компостом — влага останется, а почва станет воздушной.
Жимолость — растение перекрёстного опыления. Без "соседа" нужного сорта ягоды просто не завяжутся.
Если куст один:
Осенью обязательно посадите второй — совместимый сорт.
Идеально, если он цветёт в то же время.
Уже этой осенью куст заложит цветочные почки. А весной — порадует сполна: крупными, сладкими и сочными ягодами. Всё, что требуется — немного внимания в июле.
Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).
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