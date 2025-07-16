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Как нагреть воду в бассейне с помощью чёрного покрытия, мусорных мешков и пластиковых листов

Существует удивительно простой способ нагрева бассейна в саду
1:13
Садоводство » Советы

Летом многие устанавливают на своих участках надувные бассейны или строят стационарные, чтобы в любое время иметь возможность охладиться. Однако часто возникает проблема: большому объему воды требуется много времени для нагрева. 

Дачный бассейн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дачный бассейн

Суть метода заключается в одном из самых простых законов физики: тёмные поверхности значительно лучше поглощают солнечное тепло, чем светлые. Если покрыть поверхность воды в бассейне чёрной пленкой или тёмными мусорными мешками, они будут поглощать солнечные лучи и передавать тепло воде. В результате температура воды поднимается быстрее, и ночью происходит меньшая потеря энергии.

Этот способ особенно полезен для больших бассейнов, где нагрев воды занимает гораздо больше времени.

Для этой цели существуют специализированные чёрные покрытия и термоизоляционные пузырьковые плёнки, но если вы хотите сэкономить, нагрев также можно организовать с помощью тёмных мусорных мешков или плавающих чёрных пластиковых листов.

Главное, чтобы покрытие плавало на поверхности воды и закрывало как можно большую площадь — только так оно будет действительно эффективным.

Уточнения

Плавательный бассейн — искусственный водоём как спортивное сооружение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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