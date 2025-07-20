Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи разоблачили мифы о здоровье из СССР: сквозняки, семечки и жвачка не опасны
Лучшие ткани для офисных нарядов в жаркое время года: что выбрать
Верховный суд защитил права владельца самостроя
Бум туризма в Японию: россияне едут любоваться сакурой
Хрустящие маринованные огурцы с лёгкой остротой — пошаговый рецепт
Потепление океана задерживает миграцию акул у побережья США почти на месяц
Учёные выявили основную причину вспышек кишечной палочки
Ираклий Шубитидзе: в жару у водителей ухудшается концентрация и реакция
Проверка владельца квартиры при покупке: порядок и ограничения по данным ЕГРН

Тля в шоке, розы ликуют: простой способ спасти сад без ядов

Садоводы используют холодную воду для борьбы с тлёй без химии
Садоводство

Тля атакует всё подряд — от капусты до роз — и портит не только внешний вид, но и здоровье растений. Но спешить в магазин за "убойной химией" вовсе не обязательно. Есть способ попроще — безопасный и эффективный.

Огород
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

Холодная вода — враг тли №1

Начните с самого простого: мощная струя воды из шланга. Направьте поток на листья — тля буквально слетит с них на землю. А вернуться обратно многим насекомым не удастся: бескрылые особи на растении уже не задержатся, а хищники вроде божьих коровок с радостью ими позавтракают.

Подходит для:

  • роз,

  • капусты,

  • плодовых деревьев,

  • и любых других крепких культур с плотной листвой.

Главное — не забывайте о нижней стороне листьев, именно там тля устраивает свои колонии. Повторяйте обработку каждые 1-2 дня, пока вредителей не станет совсем мало.

Мыльная вода: усиление без вреда

Если хотите усилить эффект, добавьте в воду немного мыла:

  • жидкое мыло или средство для посуды — 1-2 ст. ложки на 5 литров воды.

Такой раствор разрушает восковую оболочку тли и помогает воде "прилипать" к листьям, обволакивая вредителей.

Важно!

  • Не делайте раствор слишком концентрированным — он может повредить листья.

  • Обрабатывайте растения рано утром или вечером, особенно в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.

  • Через пару часов после опрыскивания сполосните растения чистой водой.

Этот способ особенно хорош для нежных культур, которым жёсткая химия противопоказана.

Зовите на помощь природу

Божьи коровки, златоглазки, журчалки и даже обычные клопы - отличные союзники в борьбе с тлёй. Их личинки поедают вредителей с аппетитом. Хотите привлечь таких помощников? Посадите рядом:

  • укроп,

  • фенхель,

  • бархатцы,

  • гречиху,

  • тысячелистник.

Эти растения дают пищу взрослым особям хищников.

Птицы — ваши невидимые защитники

Синицы, пеночки, воробьи — они кормят птенцов тлёй. Хотите, чтобы они помогали вам в огороде? Повесьте скворечники и поставьте поилки. Пернатые быстро поймут, что у вас уютно и сытно.

Репелленты тоже работают (иногда)

Запах некоторых растений способен отпугивать тлю. Высаживайте поближе к уязвимым культурам:

  • календулу,

  • бархатцы,

  • лаванду,

  • мяту,

  • лук,

  • чеснок.

Да, эффект не гарантирован, но как дополнительная мера — очень даже.

Главное — регулярность и забота

Здоровое растение, не перекормленное азотом, куда менее привлекательно для тли. А регулярная промывка + помощь природы дают стойкий результат.

Никакой химии, никакого вреда — только чистая победа.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Хрустящие маринованные огурцы с лёгкой остротой — пошаговый рецепт
Потепление океана задерживает миграцию акул у побережья США почти на месяц
Учёные выявили основную причину вспышек кишечной палочки
Ираклий Шубитидзе: в жару у водителей ухудшается концентрация и реакция
Проверка владельца квартиры при покупке: порядок и ограничения по данным ЕГРН
Эффективные упражнения для пресса: планка, подъёмы ног и косые скручивания
Кабул на грани водного кризиса: запасы подземных источников могут иссякнуть к 2030 году
Лучшие средства для восстановления кожи после загара: топ-5 эффективных продуктов
Первые российские туристы в Вонсане: впечатления и неожиданности
Рецепт фаршированных шампиньонов — подойдёт для ужина и праздника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.