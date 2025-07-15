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Сад без ужаса: как огурец и фольга превращают ос в беглецов

Домашнее средство против ос: безопасно и эффективно
2:07
Садоводство

В разгаре лета, когда хочется просто наслаждаться теплыми вечерами на даче, появляется и проблема — осы. Их укусы не только болезненны, но и могут привести к серьезной аллергической реакции. Многим знакома ситуация, когда запах шашлыка или сладких напитков тут же собирает вокруг стола целую стаю этих настойчивых насекомых.

Оса
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Оса

Огурец и фольга: простое решение

В отличие от агрессивных инсектицидов, для отпугивания ос вполне достаточно обычного свежего огурца и немного алюминиевой фольги. Этот способ не требует лишних затрат, не наносит вреда здоровью и не оставляет в воздухе неприятного запаха. Как всё сделать:

  • Нарежьте огурец кружочками.
  • Разложите их на фольге или алюминиевой форме для выпечки.
  • Поставьте композицию на окно, стол или любое место, где часто появляются осы.
  • Как только огурец подсохнет — замените его свежими ломтиками.

Почему огурец работает

Главная "фишка" метода — химическая реакция между огурцом и алюминием. В огурце содержится аскорбиновая кислота (витамин С), а когда овощ соприкасается с алюминием, появляется специфический запах. Для человека он почти незаметен, но осы, а также другие насекомые, его не переносят.

Кроме того, сама фольга может дополнительно защищать: отражая солнечный свет, она сбивает насекомых с толку и не дает им сесть рядом.

Экологично и безопасно

Использование огурца против ос — это полностью натуральный способ защиты, который не вредит окружающей среде. В отличие от инсектицидов, не возникает риска для здоровья домашних животных и детей, а также не страдает экосистема вашего участка.

Если заметили осиное гнездо

Появление большого количества ос может указывать на наличие гнезда неподалеку. В такой ситуации не стоит рисковать и пытаться убрать его самостоятельно — лучше сразу обратиться к специалистам.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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