Сад без ужаса: как огурец и фольга превращают ос в беглецов

В разгаре лета, когда хочется просто наслаждаться теплыми вечерами на даче, появляется и проблема — осы. Их укусы не только болезненны, но и могут привести к серьезной аллергической реакции. Многим знакома ситуация, когда запах шашлыка или сладких напитков тут же собирает вокруг стола целую стаю этих настойчивых насекомых.
В отличие от агрессивных инсектицидов, для отпугивания ос вполне достаточно обычного свежего огурца и немного алюминиевой фольги. Этот способ не требует лишних затрат, не наносит вреда здоровью и не оставляет в воздухе неприятного запаха. Как всё сделать:
Главная "фишка" метода — химическая реакция между огурцом и алюминием. В огурце содержится аскорбиновая кислота (витамин С), а когда овощ соприкасается с алюминием, появляется специфический запах. Для человека он почти незаметен, но осы, а также другие насекомые, его не переносят.
Кроме того, сама фольга может дополнительно защищать: отражая солнечный свет, она сбивает насекомых с толку и не дает им сесть рядом.
Использование огурца против ос — это полностью натуральный способ защиты, который не вредит окружающей среде. В отличие от инсектицидов, не возникает риска для здоровья домашних животных и детей, а также не страдает экосистема вашего участка.
Появление большого количества ос может указывать на наличие гнезда неподалеку. В такой ситуации не стоит рисковать и пытаться убрать его самостоятельно — лучше сразу обратиться к специалистам.
О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.
У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?