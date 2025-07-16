Ваш перчик будет огромным: три подкормки, которые сделают плоды не просто вкусными, а гигантскими

Садоводы поливают перец раствором мочевины и суперфосфата для богатого урожая

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы перец дал хороший урожай, важно, чтобы он рос на плодородной почве. Однако не всегда почва в огороде соответствует этим требованиям. В таких случаях необходимы дополнительные подкормки, которые обеспечат растения всем нужным для активного роста и плодоношения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Перец

Подкормка перца после высадки

Через две недели после высадки перцев в открытый грунт растения нуждаются в первой подкормке. Для этого приготовьте раствор из 10 литров воды, 2 столовых ложек мочевины и 2 столовых ложек суперфосфата. Этот раствор нужно использовать для полива перца.

Каждое растение должно получить около 1 литра питательного раствора. Такая подкормка обеспечит перцы необходимыми азотом и фосфором для активного роста.

Подкормка золой для ускоренного роста

Если рост перцев замедлился, поможет подкормка раствором золы. Для этого возьмите 2 стакана древесной золы и разведите её в 10 литрах воды. Хорошо перемешайте и используйте этот раствор для полива. Зола обогатит почву калием и микроэлементами, стимулирующими рост и укрепление растений.

Подкормка во время формирования завязей

Когда перцы начнут образовывать пестики и завязи, это сигнал к следующей подкормке. Для этого приготовьте раствор из 1 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата и 2 г сернокислого калия, растворённых в 10 литрах воды. Опрыскайте растения этим раствором, расходуя по 1 литру на каждое растение.

Такая подкормка обеспечит перцы всеми необходимыми элементами для формирования плодов и их полноценного роста.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

