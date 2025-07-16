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Богатый урожай огурцов с первым поливом: секрет, который скрывают опытные садоводы

Агрономы советуют поливать огурцы йодом с молоком для богатого урожая
2:21
Садоводство

Йод — это не только аптечный продукт, но и настоящий помощник для огородников. Он помогает укрепить растения, защитить их от болезней и вредителей, а также стимулирует рост и развитие. Использование йода для огурцов — это проверенная временем методика, которую применяют опытные садоводы.

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Полезная смесь для огурцов: йод и молоко

Одним из лучших способов применения йода для огурцов в начале роста является его сочетание с молоком. Такая смесь помогает растениям на стадии активного развития и значительно улучшает их здоровье.

Для приготовления смеси разведите 1 литр молока с 10 литрами воды. Затем добавьте 20 капель йода. Для того чтобы раствор лучше держался на листьях, добавьте немного мыла для стирки. Этот компонент помогает смеси прилипать и дольше оставаться на растениях.

Поливайте огурцы этим раствором раз в 10 дней. Первую обработку лучше провести, когда у растений появятся первые три настоящих листа. Если все сделано правильно, ваше растение будет защищено от болезней, а также получит необходимые питательные вещества.

Преимущества использования йода

Использование йодной смеси помогает предотвратить многие болезни огурцов, такие как мучнистая роса и фузариоз. Также йод укрепляет иммунитет растений, стимулируя их рост и повышая урожайность.

Когда и как изменить стратегию применения йода

Когда растения полностью развиваются и начинают активно плодоносить, можно изменить стратегию использования йода. На этот раз йод добавляется в настой на основе навоза с хлебом. Это средство поддерживает растения в период активного плодоношения, обеспечивая их дополнительными питательными веществами.

Для приготовления настоя нарежьте хлеб на части, положите в ведро и залейте водой. Добавьте 20 капель йода и оставьте смесь на несколько часов для настаивания. Затем процедите настой и используйте его для полива растений. Обработку следует проводить 2 раза в месяц, чтобы поддержать здоровье огурцов до конца сезона.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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