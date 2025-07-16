Слива уже в цвету, но вредители на горизонте? Спасите урожай с помощью этого простого совета

Агроному рекомендуют обрабатывать сливу инсектицидами 3-4 раза за сезон

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слива — одно из любимых фруктовых деревьев в садах, дающее сладкие и ароматные плоды. Но часто её атакуют вредители, которые могут серьёзно повредить урожай. Некоторые из них повреждают плоды, а другие — молодые побеги и листья, ослабляя дерево, что приводит к плохому плодоношению.

Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слива – плодове 2

Важно вовремя распознавать вредителей и принимать меры, чтобы сохранить здоровье дерева и получить хороший урожай.

Как бороться с зимующими личинками

Основной ущерб сливам причиняют вредители, зимующие в почве. Чтобы уничтожить личинок, осенью нужно обязательно провести перекопку почвы в приствольных кругах. Личинки, вылезшие на поверхность, замерзают с наступлением холодов, и это значительно уменьшает их количество в следующем сезоне.

Весной и летом — внимание к бутонам

Весной и летом особенно важно следить за развитием бутонов на сливе. В этот период на ветках могут накопиться вредители, которые питаются яичниками и повреждают их. Чтобы справиться с ними, можно просто встряхнуть дерево.

Для этого под дерево подстилают ткань или плёнку. В пасмурную погоду или рано утром аккуратно трясите дерево, чтобы вредители падали. Соберите их с поверхности и уничтожьте.

Ловушки для моли

Один из самых опасных вредителей для сливы — сливовая моль. Чтобы бороться с ней, на ветки сливы вешают ловушки. Для этого можно использовать банки с перебродившим компотом, пивом или квасом. Ночью бабочки летят на запах и тонут в жидкости. Утром ловушки убираются, а вечером снова открываются.

Борьба с вредителями в коре

Некоторые вредители зимуют в коре дерева. Чтобы избавиться от них, необходимо очистить старую кору и побелить стволы. Это не только помогает предотвратить размножение насекомых, но и защищает дерево от зимних повреждений.

Обработка сливы от вредителей

Чтобы защитить сливу от насекомых, можно использовать настои с резким запахом, такие как концентрат полыни или хвойных растений. Они отпугивают вредителей, заставляя их искать более привлекательные места для жизни.

Для борьбы с тлёй используйте запарку из золы. На 10 литров кипящей воды возьмите 1 кг золы, настаивайте 2 дня, затем добавьте 100 г хозяйственного мыла, тщательно перемешайте. Этим раствором обрабатывайте сливу, особенно тщательно на обратной стороне листьев. Повторяйте обработку каждые 10-14 дней.

Инсектициды

Если народные средства не дали нужного эффекта, можно прибегнуть к химическим инсектицидам. Обработку проводят 3-4 раза за сезон: до распускания почек, во время появления листьев, до цветения и перед созреванием плодов.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

