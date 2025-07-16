Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоологи Арктического института подтвердили прозрачность шерсти белого медведя
Агрономы советуют поливать огурцы йодом с молоком для богатого урожая
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Эксперты отмечают низкую эффективность наказания за нарушение правил тонировки
Трамп: Patriot за $40 млрд могут быть направлены Украине
Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 52 тыс. тонн
Козий сыр: альтернатива творогу с бонусом для здоровья
Долгожданный безвизовый отпуск: Мьянма продлила режим до 2026 года
ФНС России разъяснила правила имущественного вычета за ремонт жилья

Слива уже в цвету, но вредители на горизонте? Спасите урожай с помощью этого простого совета

Агроному рекомендуют обрабатывать сливу инсектицидами 3-4 раза за сезон
3:03
Садоводство

Слива — одно из любимых фруктовых деревьев в садах, дающее сладкие и ароматные плоды. Но часто её атакуют вредители, которые могут серьёзно повредить урожай. Некоторые из них повреждают плоды, а другие — молодые побеги и листья, ослабляя дерево, что приводит к плохому плодоношению.

Слива – плодове 2
Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слива – плодове 2

Важно вовремя распознавать вредителей и принимать меры, чтобы сохранить здоровье дерева и получить хороший урожай.

Как бороться с зимующими личинками

Основной ущерб сливам причиняют вредители, зимующие в почве. Чтобы уничтожить личинок, осенью нужно обязательно провести перекопку почвы в приствольных кругах. Личинки, вылезшие на поверхность, замерзают с наступлением холодов, и это значительно уменьшает их количество в следующем сезоне.

Весной и летом — внимание к бутонам

Весной и летом особенно важно следить за развитием бутонов на сливе. В этот период на ветках могут накопиться вредители, которые питаются яичниками и повреждают их. Чтобы справиться с ними, можно просто встряхнуть дерево.

Для этого под дерево подстилают ткань или плёнку. В пасмурную погоду или рано утром аккуратно трясите дерево, чтобы вредители падали. Соберите их с поверхности и уничтожьте.

Ловушки для моли

Один из самых опасных вредителей для сливы — сливовая моль. Чтобы бороться с ней, на ветки сливы вешают ловушки. Для этого можно использовать банки с перебродившим компотом, пивом или квасом. Ночью бабочки летят на запах и тонут в жидкости. Утром ловушки убираются, а вечером снова открываются.

Борьба с вредителями в коре

Некоторые вредители зимуют в коре дерева. Чтобы избавиться от них, необходимо очистить старую кору и побелить стволы. Это не только помогает предотвратить размножение насекомых, но и защищает дерево от зимних повреждений.

Обработка сливы от вредителей

Чтобы защитить сливу от насекомых, можно использовать настои с резким запахом, такие как концентрат полыни или хвойных растений. Они отпугивают вредителей, заставляя их искать более привлекательные места для жизни.

Для борьбы с тлёй используйте запарку из золы. На 10 литров кипящей воды возьмите 1 кг золы, настаивайте 2 дня, затем добавьте 100 г хозяйственного мыла, тщательно перемешайте. Этим раствором обрабатывайте сливу, особенно тщательно на обратной стороне листьев. Повторяйте обработку каждые 10-14 дней.

Инсектициды

Если народные средства не дали нужного эффекта, можно прибегнуть к химическим инсектицидам. Обработку проводят 3-4 раза за сезон: до распускания почек, во время появления листьев, до цветения и перед созреванием плодов.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Авто
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке Аудио 
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле
Наука и техника
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Голубой ретинол — альтернатива обычному ретинолу без раздражения и шелушения
Влияние магния и мелатонина на нервную систему и качество сна
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Агроному рекомендуют обрабатывать сливу инсектицидами 3-4 раза за сезон
Госдума приняла закон о выдаче ипотеки микрокредитными компаниями
Звёздные интриги: медленный танец Бузовой и Воробьёва шокировал зрителей
Турция с неожиданной стороны: дом в скале, не похожий ни на что
Фритюрница без масла: как правильно готовить, чтобы не навредить здоровью?
Средства с антистатическим эффектом продлевают чистоту в салоне авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.