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Эта подкормка картошки в июле превращает мелкие клубни в гигантов — не упустите шанс

Садоводы подкармливают картофель золой и сульфатом калия в июле
2:18
Садоводство

Картофель — одна из главных культур на дачном участке. Но, несмотря на кажущуюся неприхотливость, он требует точечного ухода в определённые периоды роста. Июль — критически важный месяц. Именно сейчас под землёй активно формируются клубни, и от вашего ухода зависит, какими они будут: мелкими и вялыми или крупными и плотными, как на рынке.

Картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка

Чтобы не упустить момент, садоводы советуют выполнить всего два простых действия — но в правильной последовательности.

Шаг 1: Обильный полив перед подкормкой

Прежде чем вносить удобрения, необходимо хорошо увлажнить почву. Это важно, чтобы питательные вещества не обожгли корни и быстрее впитались.

Поливайте картофель в вечернее время, когда солнце уже неактивно. Используйте тёплую, отстоянную воду. Следите, чтобы капли не попадали на листья — особенно в жаркую погоду это может вызвать ожоги.

После полива дайте земле немного впитать влагу — 30-40 минут будет достаточно.

Шаг 2: Подкормка золой и калием

Когда почва готова, приступайте к питанию. На каждый квадратный метр грядки распределите смесь из:

  • 3 столовых ложек древесной золы;

  • 1 чайной ложки сульфата калия.

Эта подкормка идеально подходит для стадии бутонизации и активного роста клубней. Зола содержит калий, фосфор и микроэлементы, которые улучшают вкус и лёжкость картофеля. А калий дополнительно стимулирует накопление крахмала, делая клубни плотными и тяжёлыми.

Равномерно рассыпьте смесь между рядами и слегка заделайте в почву — тяпкой или просто граблями.

Почему важно действовать именно в июле

В июле картофель переходит от наращивания ботвы к формированию клубней. Если поддержать растение в этот момент, оно направит максимум энергии в корнеплоды. Пропустите этот этап — и даже при обильном цветении урожай может разочаровать.

Сигнал к действию — начало бутонизации. У разных сортов это может происходить в первой или второй половине июля, ориентируйтесь по своим посадкам.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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