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Малина выросла, как на дрожжах: всё благодаря одному красивому растению

Садоводы высаживают люпин рядом с малиной для повышения урожайности
Садоводство

Малина — культура капризная. То вымерзает зимой, то сохнет летом, то даёт скромный урожай даже при обильном поливе. Но есть простой способ стимулировать её рост и плодоношение без дорогих удобрений. Опытные садоводы давно используют одну хитрость: рядом с кустами малины они сажают… люпин.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Да, то самое декоративное растение с пышными свечками цветов, которое часто воспринимают исключительно как украшение сада. Но за внешней красотой кроется настоящая польза.

Люпин — не только для красоты

Люпин — многолетник, неприхотливый и стойкий. Он растёт на одном месте до пяти лет, не требует частого ухода и выдерживает засуху. Но главное — это его уникальные свойства в улучшении почвы.

В корнях люпина живут азотфиксирующие бактерии. Они захватывают азот из воздуха и преобразуют его в форму, доступную для растений. По сути, люпин сам по себе удобряет почву. И если он растёт рядом с малиной — кусты начинают развиваться лучше, дают больше завязей, ягоды становятся крупнее и сочнее.

Когда и как сажать люпин

Высаживать люпин рядом с малиной лучше заранее — за сезон до закладки ягодника или хотя бы ранней весной. Он быстро развивается, и уже к лету начнёт обогащать почву.

Важно, чтобы растение располагалось рядом с кустами, но не мешало им — оставьте расстояние 30-40 см. Люпин не любит пересадку, поэтому лучше сразу выбрать постоянное место.

Можно использовать люпин как сидерат: после цветения скашивать зелёную массу и заделывать в почву. Это усилит её структуру и насытит полезными веществами.

Почему малина "любит" соседство с люпином

  • Повышается уровень доступного азота в почве.

  • Корневая система малины развивается активнее.

  • Повышается устойчивость кустов к засухе.

  • Ягоды становятся крупнее и слаще.

Этот природный симбиоз помогает выращивать урожай малины буквально в ведрах, без дополнительных затрат на химические препараты.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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