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Не ждите урожай, если посадили свёклу по привычке — вот где закопана проблема

Садоводы считают жару главной причиной увядания свёклы в середине лета
3:17
Садоводство

Свёкла считается одной из самых неприхотливых культур. Её часто выбирают новички, уверенные, что получить урожай с неё проще простого. Но даже она требует соблюдения базовых условий. Игнорирование этих требований приводит к скудному урожаю, мелким корнеплодам или их полному отсутствию. Ниже — главные ошибки, которых следует избегать.

Свекла на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла на грядке

Ошибка №1: Посев слишком рано

Многие огородники спешат посеять свёклу в начале весны, думая, что чем раньше — тем лучше. На деле это оборачивается замедленным развитием или гибелью всходов. При температуре почвы ниже +10 °C семена прорастают медленно или не всходят вовсе. Молодые растения могут пострадать от возвратных заморозков.

Лучшее время для посева — когда почва прогреется до 10-12 °C. Чтобы ускорить процесс, можно заранее накрыть грядки чёрной плёнкой или пластиковыми ёмкостями для прогрева.

Ошибка №2: Посев в жару

Не менее опасно и чрезмерное запаздывание с посадкой. Высевать свёклу в разгар жары — особенно во второй половине лета — не стоит. При температуре выше +25 °C растения испытывают стресс: листья увядают, рост замедляется, корнеплод формируется мелкий и волокнистый.

Оптимальная температура для роста — от +10 до +18 °C. Поэтому лучше всего сеять свёклу либо в мае, либо в начале августа — в зависимости от климата вашего региона.

Ошибка №3: Неподходящая почва

Свёкла требовательна к почве. На тяжёлых, плотных или истощённых участках хорошего урожая не будет. Глинистая земля задерживает влагу, мешает формированию ровных корнеплодов, а бедная почва не даёт нужных питательных веществ.

Идеально подойдёт рыхлая, плодородная почва с нейтральной кислотностью. Перед посадкой рекомендуется внести перегной или компост, а также провести рыхление на глубину не менее 25 см.

Ошибка №4: Слишком густой посев

Свёкла не терпит тесноты. При высокой плотности посадки корнеплоды конкурируют за свет, влагу и питание, в результате чего вырастают мелкими, неравномерными по форме. Слишком редкий посев, напротив, даёт крупные экземпляры, но в меньшем количестве.

Оптимальное расстояние между растениями — 8-10 см. После появления всходов обязательно проводят прореживание: сначала на стадии 2-3 листьев, затем через пару недель. Это обеспечит растению пространство для полноценного развития.

Что важно помнить

  • Не сажайте свёклу в свежую навозную землю — это приведёт к деформации плодов.

  • Не забывайте про полив: при нехватке влаги свёкла становится волокнистой и жёсткой.

  • Регулярное рыхление и удаление сорняков — обязательны.

Соблюдение этих простых правил поможет вырастить крупную, сладкую и сочную свёклу даже на небольшом участке.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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