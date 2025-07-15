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Чеснок и 3 простых ингредиента — вредители бегут с огорода, как крысы с корабля

Садоводы используют чеснок с маслом и перцем как натуральный инсектицид
2:55
Садоводство

Многие используют чеснок на кухне, но не все знают, что он способен защищать сад не хуже дорогих инсектицидов. Его резкий запах и биологически активные вещества отпугивают тлю, паутинного клеща, белокрылку и других незваных гостей. Главное — приготовить средство правильно.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Этот простой рецепт на основе чеснока — настоящая находка для тех, кто хочет защитить растения без химии. Он не вредит окружающей среде, не накапливается в почве и не опасен для пчёл.

Шаг 1: Подготовьте чеснок

Возьмите 4-5 крупных зубчиков чеснока. Лучше всего — сочного, свежего. Мелко нарежьте или натрите на мелкой тёрке. Такая обработка помогает максимально высвободить эфирные масла и аллицин — вещество, которое обеспечивает антисептический и отпугивающий эффект.

Шаг 2: Сделайте концентрат

Переложите чесночную кашицу в небольшую ёмкость и залейте 50 мл растительного масла. Затем добавьте 2-3 столовые ложки любого жгучего соуса — подойдёт табаско, аджика или домашняя перцовая настойка. В завершение — 0,5 чайной ложки жидкого мыла (без ароматизаторов). Оно поможет составу лучше прилипать к листьям.

Смесь тщательно перемешайте и оставьте настаиваться минимум на 6-8 часов в тёмном месте.

Шаг 3: Разбавьте водой

После настаивания нужно разбавить концентрат. Возьмите 2 литра чистой воды (желательно тёплой, но не горячей) и влейте туда чесночную основу. Хорошо перемешайте — и средство готово к использованию.

Хранить раствор можно не более 3 суток в холодильнике. Перед каждым применением его лучше встряхивать.

Шаг 4: Обрабатывайте растения

Перелейте готовый раствор в пульверизатор и опрыскивайте растения утром или вечером, избегая прямого солнечного света. Обрабатывайте не только верхнюю часть листьев, но и нижнюю — именно там чаще всего прячутся вредители.

Частота обработки — раз в 7-10 дней или после дождя. Средство подходит для большинства культур: томатов, перцев, капусты, баклажанов, кустов смородины и даже роз.

Почему это работает

Чеснок — один из сильнейших природных инсектицидов. Его резкий запах сбивает насекомых с толку, мешает им откладывать яйца и искать питание. Масло и мыло усиливают прилипание к листьям, а жгучий перец отпугивает даже самых стойких вредителей.

Такой домашний инсектицид можно использовать в течение всего сезона, не опасаясь за здоровье почвы, пчёл или будущий урожай.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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